Kryeministri i Bullgarisë: Përpjekjet ushtarake për të zgjidhur luftën në Ukrainë rrezikojnë përshkallëzim të rrezikshëm

Kryeministri bullgar Rumen Radev paralajmëroi të premten se përpjekjet për zgjidhjen e luftës në Ukrainë përmes mjeteve ushtarake rrezikojnë një përshkallëzim të rrezikshëm, duke bërë thirrje për “arsye, dialog, armëpushim dhe rikthim në tryezën e negociatave”, sipas agjencisë bullgare të lajmeve BTA, transmeton Anadolu.
“Diplomacia është zgjidhja e vetme e qëndrueshme dhe e besueshme për konfliktin”, tha ai.
Radev tha se është veçanërisht i shqetësuar për përshkallëzimin e luftës në Ukrainë.
Në përgjigje të një pyetjeje lidhur me një përpjekje për sulm me dron në Aeroportin e Leipzigut në Gjermani dhe sanksionet e mundshme ndaj Rusisë, ai bëri thirrje për “arsye, dialog, armëpushim dhe rikthim në tryezën e negociatave”.
Ai argumentoi se qasjet që vazhdimisht dështojnë të japin rezultate duhet të rishikohen, duke shtuar se qeveria do t’i vlerësojë me kujdes sanksionet e propozuara dhe natyrën e paketës.
“Bullgaria është pjesë e vendimeve të përbashkëta evropiane”, tha Radev.
Ai theksoi se qeveria qëndron në solidaritet me këto vendime, por do t’i ngrejë interesat kombëtare të Bullgarisë në Bruksel nëse paketa e sanksioneve përmban masa që mund të ndikojnë në vend.
“Ne nuk hezitojmë ta ngremë interesin kombëtar të Bullgarisë në Bruksel, t’ua shpjegojmë qëndrimin tonë partnerëve tanë evropianë dhe të punojmë për arritjen e objektivave të Bullgarisë”, tha ai.
Radev përmendi si shembull të mbrojtjes së interesave të Bullgarisë brenda BE-së suksesin e qeverisë për sigurimin e përjashtimit të tre individëve nga sanksionet.
Ai përmendi gjithashtu Greqinë, duke thënë se Athina kishte shtyrë zbatimin e sanksioneve dhe kishte siguruar një përjashtim që lejonte cisternat e operuara nga BE-ja të transportonin gaz natyror të lëngshëm drejt një vendi jashtë BE-së.
“BE-ja mund të jetë e fortë vetëm kur secili shtet anëtar mbron interesat e veta”, shtoi Radev.
Të martën, Gjermania fajësoi zyrtarisht Rusinë për një përpjekje për sulm me dron në Aeroportin e Leipzigut dhe njoftoi një paketë sanksionesh ndaj Moskës. Incidenti përfshiu zonën pranë avionëve ukrainas të ngarkesave.
Masat përfshijnë mbylljen e Konsullatës së Përgjithshme të Rusisë në Bon deri më 18 shtator, përfundimin e një marrëveshjeje gjermano-ruse të vitit 2011 për qendrat kulturore dhe mbylljen e Shtëpisë Ruse në Berlin.
Gjermania gjithashtu urdhëroi personelin diplomatik rus dhe familjet e tyre të largohen nga vendi sa më shpejt të jetë e mundur.