Kryeministri i Etiopisë: Nuk kemi qëllime ekspansioniste në kërkim të aksesit në ujërat e Nilit

Kryeministri etiopian, Abiy Ahmed tha se vendi i tij “nuk ka qëllime ekspansioniste” dhe nuk kërkon të kërcënojë fqinjët e tij, ndërsa përshkroi aksesin në një dalje detare dhe zhvillimin e ujërave të Nilit si përparësi thelbësore kombëtare, transmeton Anadolu.
“Ne i pohojmë të gjithë botës se Etiopia nuk ka ambicie gjeografike, nuk ka qëllime ekspansioniste dhe nuk kërkon të kërcënojë sigurinë e fqinjëve tanë”, tha Abiy në një mesazh të jashtëzakonshëm të shkruar në arabisht përpara Ramazanit.
Ai e përshkroi përpjekjen e Etiopisë për të siguruar akses në det si një “domosdoshmëri jetësore ekzistenciale” të nxitur nga rritja e popullsisë dhe nevojat e zhvillimit, duke shtuar se është një ftesë për partneritet që “nuk cenon sovranitetin e fqinjëve dhe as nuk dëmton interesat e të tjerëve”.
Etiopia ka thënë prej kohësh se Diga e saj e Madhe Etiopiane e Rilindjes (GERD) në Nilin e Kaltër, një megadigë gati 5 miliardë dollarëshe që tani është në funksion dhe gjeneron energji elektrike, është thelbësore për strategjinë e saj të zhvillimit dhe furnizimin me energji për një vend me më shumë se 120 milionë banorë, ndërsa vendet e rrjedhës së poshtme, Egjipti dhe Sudani, kanë ngritur shqetësime në lidhje me sigurinë e ujit.
Në muajt e fundit, Abiy ka shtuar thirrjet për Etiopinë, vendin më të populluar pa dalje në det të Afrikës, për të siguruar akses të besueshëm në det, përfshirë vërejtjet fundjavën e kaluar gjatë Asamblesë së 39-të të Përgjithshme të Unionit Afrikan, duke e paraqitur atë si një “domosdoshmëri ekonomike dhe demografike që duhet të trajtohet si çështje e prosperitetit rajonal” dhe jo si ambicie territoriale.