Kryeministri i Irakut ka urdhëruar vendosjen e forcave ushtarake në të gjitha provincat e vendit, përfshirë Kirkukun, si dhe mbylljen e rrugëve që përdoren për kontrabandën e naftës, njoftoi të mërkurën Ministria e Mbrojtjes, transmeton Anadolu.
Ali al-Zaidi, i cili njëkohësisht ushtron detyrën e komandantit të përgjithshëm të forcave të armatosura, ka udhëzuar njësitë ushtarake të dislokohen dhe të sigurojnë zonat e përcaktuara në gjithë vendin, tha për Agjencinë Irakiane të Lajmeve (INA) zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes, gjeneralmajor Yahya Rasool.
„Komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura, kryeministri Ali Faleh al-Zaidi, ka urdhëruar dislokimin e njësive ushtarake dhe sigurimin e zonave të ndryshme në të gjitha provincat, përfshirë Kirkukun“, deklaroi Rasool.
Ai shtoi se al-Zaidi ka udhëzuar gjithashtu brigadat përkatëse ushtarake të mbyllin rrugët informale të identifikuara përgjatë korridoreve të përdorura për kontrabandën e naftës.
Rasool tha se njësitë e ushtrisë irakiane të vendosura në Kirkuk po zbatojnë urdhrat e kryeministrit, duke theksuar se Ministria e Mbrojtjes është plotësisht e gatshme të përmbushë të gjitha detyrat e caktuara.
Urdhrat vijnë në kuadër të intensifikimit të operacioneve qeveritare kundër kontrabandës së naftës dhe përpjekjeve për të forcuar kontrollin shtetëror mbi operacionet e sigurisë.
Të martën, al-Zaidi shkarkoi zyrtarë të lartë të sigurisë në Kirkuk dhe kreun e Autoritetit të Pikëkalimeve Kufitare të Irakut, në kuadër të një hetimi për kontrabandën e dyshuar të naftës.
Në fillim të këtij muaji, qeveria urdhëroi gjithashtu dislokimin e forcave të sigurisë në Xhurf al-Nasr, i njohur më parë si Xhurf al-Sakhar, në provincën qendrore të Babilit, pas një hetimi për aktivitete të paligjshme të përpunimit dhe kontrabandimit të naftës.
Të mërkurën, autoritetet irakiane njoftuan gjithashtu se operacionet e sigurisë kishin parandaluar përpjekje për kontrabandimin e naftës dhe kishin zbuluar ndërhyrje të paligjshme në tubacione në dy provinca.
Autoritetet nuk dhanë hollësi të tjera për vendndodhjet, sasitë e përfshira apo nëse ishin arrestuar persona të dyshuar.