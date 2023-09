Kryeministri i Irakut viziton viktimat e zjarrit të dasmave, ndërsa dy persona të tjerë vdesin nga plagët

Kryeministri i Irakut të enjten vizitoi pacientët e plagosur dhe familjet e viktimave në Irakun verior, disa ditë pasi zjarri vdekjeprurës në dasmë vrau rreth 100 njerëz, ndërsa dy të tjerë vdiqën nga plagët e tyre sot.

Mohammed Shia Al-Sudani mbërriti në provincën Nineveh herët të enjten me një delegacion ministrash dhe zyrtarësh të sigurisë, njoftoi televizioni shtetëror. Ai u takua me të plagosurit dhe anëtarët e familjeve të viktimave në Spitalin Hamdaniyah dhe Spitalin Al-Jumhoori.

Ai më vonë vizitoi Manastirin Katolik Sirian Mar Behnam për të shprehur ngushëllimet e tij për viktimat.

Një zyrtar shëndetësor, duke folur në kushte anonimiteti në përputhje me rregulloret, tha për Associated Press se dy viktima me djegie të thella – një grua 30-vjeçare dhe një fëmijë 4-vjeçar – vdiqën nga plagët e tyre.

Rreth 250 mysafirë ikën me panik në dalje të martën mbrëma në Sallën Mbretërore të Dasmave Haitham në zonën kryesisht krishtere në Hamdaniya pranë Mosulit pasi panelet e tavanit mbi një makinë piroteknike shpërthyen në flakë.

Autoritetet thanë se rreth 100 njerëz vdiqën në incident dhe numri i të vdekurve pritet të rritet me të paktën 100 persona të tjerë të plagosur, shumë prej tyre me djegie kritike.

Pronarët e lokalit janë akuzuar për shkelje të protokolleve të sigurisë.

Komuna e Mosulit bëri thirrje të mërkurën për mbylljen e hoteleve, restoranteve dhe vendeve të tjera që nuk kanë miratime sigurie ose kanë injoruar paralajmërimet. /mesazhi