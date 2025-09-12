Kryeministri i Katarit para OKB-së: Sulmet izraelite kanë në shënjestër çdo vend që synon paqen

Sulmet izraelite nuk synojnë vetëm Katarin, por çdo vend që punon për të arritur paqen, tha kryeministri i Katarit në një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të enjten mbi situatën në Lindjen e Mesme, raporton Anadolu.
“Vazhdimi i sulmeve të tilla nuk synon vetëm Katarin. Është një kërcënim i qartë për të synuar çdo vend që po punon për të arritur paqen dhe kjo minon besimin në Kombet e Bashkuara”, tha Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani.
“Sulmi është një shkelje e sovranitetit të një shteti anëtar të Kombeve të Bashkuara. Ky sulm është shumë larg sjelljes së civilizuar të shteteve që besojnë në paqe”, tha ai, duke iu referuar sulmit izraelit të së martës në kryeqytetin Doha që kishte në shënjestër anëtarët e grupit palestinez Hamas, ndërsa ata po diskutonin një propozim të fundit të SHBA-së për armëpushim në Gaza.
Ai theksoi se sulmi në Doha synonte të prishte negociatat.
“Izraeli po përpiqet të riorganizojë rajonin me forcë. Përdorimi i ideve fundamentaliste është baza e sjelljeve të Izraelit”, shtoi ai.
Ai vuri në dukje se Katari beson plotësisht në ndërmjetësim dhe zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve.
Katari, nënvizoi ai, do të vazhdojë përpjekjet diplomatike dhe nuk do të tolerojë asnjë sulm ndaj sigurisë së tij.
Ai akuzoi udhëheqjen aktuale të Izraelit si “ekstremistë të etur për gjak” që “besojnë se gëzojnë pandëshkueshmëri” ndërsa kryejnë një “gjenocid në Gaza” dhe dëmtojnë stabilitetin rajonal.
“Si mund t’i presim përfaqësuesit izraelitë kur ata e kanë kryer këtë sulm? A keni dëgjuar për ndonjë shtet që sulmon një ndërmjetës në këtë mënyrë?”, tha ai.
Kryeministri riafirmoi angazhimin e Dohas për ndërmjetësim, duke theksuar se paqja kërkon armëpushim, lirimin e pengjeve, akses në ndihmë humanitare dhe një zgjidhje me dy shtete.