Kryeministri i Pakistanit në samitin e SCO-së: Pakti trepalësh i Mekës nuk është i drejtuar kundër asnjë shteti

Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, tha të martën se Marrëveshja trepalëshe e Mekës për Mbrojtjen e Përbashkët, që përfshin vendin e tij, është “thelbësisht mbrojtëse” dhe nuk synon asnjë shtet tjetër, transmeton Anadolu.
“Ajo nuk është e drejtuar kundër ndonjë shteti dhe as synon të krijojë ndonjë konfrontim apo ndarje,” tha Sharif në samitin e Këshillit të Kryetarëve të Shtetit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (SCO) në Bishkek, kryeqyteti i Kirgistanit.
Turqia, Pakistani dhe Arabia Saudite nënshkruan paktin më 7 gusht dhe mbajtën takimin e parë të Komitetit të saj Strategjik Politik dhe Mbrojtjes në Stamboll të hënën.
Duke iu kthyer tensioneve rajonale, Sharif tha se Pakistani ka vepruar si një “ndërmjetës dhe lehtësues i ndershëm dhe i sinqertë”, me përpjekjet diplomatike që kulmuan me Memorandumin e Mirëkuptimit të Islamabadit midis SHBA-së dhe Iranit që synonte de-përshkallëzimin rajonal.
Ai e përshkroi memorandumin si një “hap kritik drejt rivendosjes së paqes” dhe “rrugën më të realizueshme dhe më të qëndrueshme” drejt paqes afatgjatë rajonale.
Sharif tha gjithashtu se uji “nuk duhet të përdoret kurrë si armë” dhe nuk mund të përdoret si “instrument shtrëngimi” ose për levë politike, ndërsa theksoi përkushtimin e Pakistanit për të luftuar terrorizmin.
Deklarata vjen pasi India ka ndaluar ndarjen e detajeve të ujit me Pakistanin sipas Traktatit të Ujrave të Indusit që nga viti i kaluar pas një sulmi në Kashmirin e administruar nga India, që la 26 persona të vdekur.
“Uji është jeta, gjaku i rajonit tonë. Ai mban miliona jetë, ushqen tokën tonë dhe siguron vetë të ardhmen e brezave tanë të ardhshëm,” tha Sharif, pa përmendur drejtpërdrejt emrin e New Delhit.
“Traktatet që rregullojnë ujërat tona të përbashkëta janë angazhime solemne, të detyrueshme ndërkombëtare. Ato nuk janë çështje komoditeti politik që duhet të lihen mënjanë me vullnetin tuaj. Ato duhet të respektohen pa kushte, si në shkronjë ashtu edhe në frymë.”
Ai tha se më shumë se 90.000 pakistanezë janë vrarë dhe vendi ka pësuar humbje ekonomike mbi 150 miliardë dollarë në luftën e tij kundër terrorizmit gjatë 25 viteve të fundit.
Kryeministri pakistanez i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të “nderojë angazhimin e tij për të ndihmuar popullin palestinez së bashku me të gjitha kombet e tjera të shtypura për të siguruar të drejtën e tyre themelore për vetëvendosje”.
Ndërsa Pakistani merr kryesimin e SCO-së, Sharif tha se Islamabadi do t’i japë përparësi lidhjes, inteligjencës artificiale, energjisë, reduktimit të varfërisë, menaxhimit të fatkeqësive dhe shëndetit.
Ai propozoi gjithashtu krijimin e një infrastrukture sovrane të IA-së dhe kornizës qeverisëse të SCO për të promovuar zhvillimin “përgjegjës dhe gjithëpërfshirës” të teknologjisë.