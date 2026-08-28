Kryeministri i Pakistanit: Pakti i mbrojtjes së Mekës ka dërguar “mesazh uniteti dhe paqeje në të gjithë rajonin”

Pakti i përbashkët i mbrojtjes i nënshkruar nga Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani në Mekë në fillim të këtij muaji, “ka dërguar një mesazh uniteti dhe paqeje në të gjithë rajonin”, tha të premten kryeministri pakistanez, Shehbaz Sharif, transmeton Anadolu.
Sharif i bëri këto komente gjatë një takimi me ministrin e Mjedisit, Ujit dhe Bujqësisë të Arabisë Saudite, Abdulrahman bin Abdulmohsen Al-Fadley, sipas një deklarate nga Zyra e Kryeministrit të Pakistanit.
Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani nënshkruan Marrëveshjen e Përbashkët të Mbrojtjes në Mekë në një samit trepalësh më 7 gusht në Mekë, duke u zotuar të forcojnë sigurinë kolektive, të thellojnë bashkëpunimin mbrojtës dhe të promovojnë paqen dhe stabilitetin në rajon dhe më gjerë.
Marrëveshja u nënshkrua nga Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, Princi i Kurorës Saudite, Mohammed bin Salman dhe Sharif gjatë samitit në Pallatin Al-Safa.
Sharif tha se pakti i përbashkët i mbrojtjes “i solli tre vendet edhe më afër dhe dërgoi një mesazh uniteti dhe paqeje në të gjithë rajonin”.
– “Çdo kërkesë formale do të merret në konsideratë”
Bangladeshi ka thënë se do ta shqyrtojë anëtarësimin në pakt “pozitivisht” nëse ftohet nga tre anëtarët themelues.
“Bashkimi apo jo në pakt nuk ka ndodhur ende pasi i nënshtrohet qëllimit të palëve të përfshira në pakt. Nëse ata e ftojnë Bangladeshin të bashkohet, atëherë ne patjetër do ta shqyrtojmë pozitivisht”, tha ministri i Jashtëm, Khalilur Rahman, para parlamentit të enjten.
Duke iu përgjigjur deklaratave nga Dhaka, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Pakistanit, Tahir Andrabi, përsëriti të enjten se marrëveshja “është një kornizë mbrojtëse që synon ruajtjen e paqes dhe promovimin e stabilitetit rajonal”.
“Si një arkitekturë sigurie në zhvillim, (marrëveshja) mbetet e hapur për vendet që ndajnë angazhimet ndaj detyrimeve kolektive dhe interesave të përbashkëta të sigurisë”, u tha Andrabi gazetarëve në Islamabad.
“Çdo kërkesë formale do të merret në konsideratë në konsultim me partnerët tanë në Riad dhe Ankara. Megjithatë, operacionalizimi i (marrëveshjes) mbetet në një fazë të hershme”, shtoi ai.