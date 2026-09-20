Kryeministri i Sllovakisë: Disa politikanë perëndimorë po kërkojnë konflikt mes NATO-s dhe Rusisë

Kryeministri i Sllovakisë, Robert Fico, ka deklaruar se disa politikanë perëndimorë po përpiqen të nxisin një konflikt të drejtpërdrejtë mes NATO-s dhe Rusisë, pas asaj që ai e cilëson si dështim të strategjisë për mposhtjen e Moskës përmes luftës në Ukrainë.
Në një deklaratë të bërë të shtunën, Fico tha se Evropa ndodhet më pranë se kurrë një përshkallëzimi të gjerë të konfliktit.
“Dështimi i strategjisë për të shkatërruar Rusinë përmes luftës në Ukrainë i ka bërë disa politikanë perëndimorë të besojnë se, nëse qëllimi nuk mund të arrihet përmes ushtrisë ukrainase dhe mbështetjes së plotë për të, atëherë duhet të bëhet çdo përpjekje për të shkaktuar një konflikt midis NATO-s dhe Rusisë”, u shpreh Fico.
Kryeministri sllovak, i cili ka kundërshtuar dërgimin e ndihmës ushtarake nga Bratislava për Ukrainën, deklaroi se lufta nuk është një konflikt i Sllovakisë dhe as i NATO-s.
“Disa përkrahës të luftës brenda NATO-s po përpiqen, me çdo kusht, ta shndërrojnë këtë luftë në një konflikt midis Rusisë dhe NATO-s”, tha ai.
Deklaratat e Ficos vijnë në një kohë kur vendet evropiane kanë ngritur shqetësime për aktivitetet hibride dhe kërcënimet ndaj infrastrukturës së tyre.
Presidenti francez Emmanuel Macron deklaroi të premten se Rusia po intensifikon fushatën e saj të sulmeve hibride kundër Evropës. Ai përmendi edhe një incident me dron në aeroportin e Leipzigut në Gjermani në muajin gusht, për të cilin autoritetet gjermane kanë arritur në përfundimin se pas tij qëndronte Moska.
Rusia ka mohuar vazhdimisht akuza të ndryshme të vendeve perëndimore për ndërhyrje apo operacione hibride në Evropë.