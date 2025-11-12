Kryeministri irakian do të fillojë bisedimet për të formuar qeverinë, koalicioni i tij kryeson zgjedhjet parlamentare

Kryeministri irakian, Mohammed Shia al-Sudani, ka bërë të ditur se do të fillojë negociatat së shpejti për të formuar një qeveri të re, derisa koalicioni i tij kryeson në zgjedhjet parlamentare, transmeton Anadolu.
Në një fjalim televiziv, al-Sudani tha se Koalicioni për Rindërtim dhe Zhvillim, i udhëhequr nga ai, doli i pari në zgjedhjet parlamentare dhe “do të mbetet i tillë”.
Ai u zotua se qeveria e ardhshme do t’u “shërbejë të gjithë irakianëve dhe do të mbrojë interesat e të gjithëve, përfshirë ata që zgjodhën të bojkotojnë votimin”.
“Iraku u përket të gjithëve dhe do të mbetet për të gjithë”, theksoi ai.
Rezultatet paraprake të shpallura nga komisioni zgjedhor treguan se koalicioni i al-Sudanit doli i pari në Bagdad me 411.026 vota të siguruara.
Komisioni zgjedhor njoftoi se pjesëmarrja e votuesve në votime në të gjithë vendin arriti në 56,11 për qind.