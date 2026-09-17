Kryeministri irakian do të vizitojë SHBA-në javën e ardhshme, do të takohet me Trumpin në margjinat e AP-OKB-së

Kryeministri irakian, Ali Faleh al-Zaidi, do të vizitojë SHBA-në javën e ardhshme për të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara (AP-OKB) dhe për t’u takuar me presidentin Donald Trump, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë irakiane të lajmeve INA, zëdhënësi i qeverisë, Haider al-Aboudi, për televizionin shtetëror Al-Iraqiya tha se kryeministri al-Zaidi do të mbajë fjalimin e Irakut në AP-OKB dhe gjatë vizitës do të zhvillojë takime me presidentin Trump dhe krerë të tjerë shtetesh.
Ai tha se kryeministri irakian gjithashtu pritet të marrë pjesë në një takim të Dhomës Amerikane të Tregtisë, si pjesë e përpjekjeve për të ruajtur marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare mes Bagdadit dhe Washingtonit.
Al-Aboudi tha se 30 shtatori do të shënojë një moment të rëndësishëm për sovranitetin e Irakut, ndërsa marrëdhëniet me Washingtonin do të orientohen drejt bashkëpunimit ekonomik afatgjatë.
Sesioni i 81-të i AP-OKB-së u hap më 8 shtator në New York, ndërsa Debati i Përgjithshëm vjetor i nivelit të lartë do të zhvillohet nga 22 deri më 26 shtator dhe do të përfundojë më 28 shtator.
Krerë shtetesh dhe qeverish, si dhe përfaqësues të tjerë të lartë, pritet t’i drejtohen Asamblesë.