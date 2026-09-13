Kryeministri irakian nis vizitën zyrtare në Francë dhe Gjermani për të forcuar partneritetet ekonomike

Kryeministri irakian, Ali al-Zaidi, ka nisur një vizitë zyrtare në Francë dhe Gjermani, në krye të një delegacioni të nivelit të lartë qeveritar, me synimin për të forcuar marrëdhëniet dypalëshe në fusha të ndryshme, transmeton Anadolu.
Në një video të publikuar nga zyra e tij, al-Zaidi tha se Iraku duhet të “rivendosë pozitën e tij” dhe të ndërtojë marrëdhëniet ndërkombëtare mbi bazën e interesave të ndërsjella.
“Me Parisin po hapim dyer të reja për bashkëpunim, investime dhe zhvillim”, tha ai.
Duke folur për vizitën e tij në Gjermani, al-Zaidi tha se Bagdadi po punon për të krijuar partneritete në fushat e dijes, teknologjisë dhe industrisë, bazuar në interesa të ndërsjella.
“Iraku sot e sheh botën me besim dhe po punon për të ndërtuar partneritete të mirëfillta që e shndërrojnë potencialin e tij në fuqi ekonomike dhe rajonale, si dhe në një pozicion efektiv në arenën ndërkombëtare”, shtoi ai.
Më herët, qeveria irakiane njoftoi se al-Zaidi do të vizitojë Francën dhe Gjermaninë për bisedime që përfshijnë bashkëpunimin ekonomik, investimet, tregtinë, energjinë, industrinë dhe teknologjinë, si dhe çështje politike dhe të sigurisë.
Ajo tha se turneu synon t’i shndërrojë mirëkuptimet ekzistuese në partneritete konkrete dhe të tërheq më shumë investime evropiane në Irak.