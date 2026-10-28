Kryeministri irakian niset drejt Sirisë për vizitë zyrtare

Kryeministri i Irakut, Ali al-Zaidi u nis sot nga Bagdadi për një vizitë zyrtare në Siri, në vizitën e parë të tillë nga një kryeministër irakian pas rënies së regjimit të Asadit në Siri në dhjetor 2024, transmeton Anadolu.
Al-Zaidi po kryeson një delegacion të nivelit të lartë si pjesë e udhëtimit, njoftoi agjencia irakiane e lajmeve, duke cituar Zyrën e Kryeministrit. Agjencia nuk dha detaje të mëtejshme për vizitën. Megjithatë, mediat lokale thanë se gjatë bisedimeve pritet të trajtohet siguria kufitare dhe përpjekjet kundër terrorizmit.
Të martën, presidenti sirian Ahmed al-Sharaa tha se kufiri midis vendeve është “plotësisht” i sigurt dhe shtoi se Damasku dhe Bagdadi tashmë po koordinohen për disa çështje.
Vizita vjen në mes të përpjekjeve të të dy vendeve për të forcuar lidhjet pas krijimit të një administrate në Siri nën drejtimin e Ahmed al-Sharaa-s në janar 2025.