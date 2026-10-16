Kryeministri irakian: Qeveria është kompletuar pas miratimit të 11 ministrave nga parlamenti

Kryeministri i Irakut, Ali al-Zaidi, ka bërë të ditur se formimi i kabinetit të tij qeveritar ka përfunduar, pesë muaj pas marrjes së detyrës nga qeveria e tij, pasi parlamenti miratoi 11 ministra dhe tre zv/kryeministra, transmeton Anadolu.
“Pesë muaj pas formimit të qeverisë, përbërja e kabinetit është plotësuar dhe postet ministrore të lira janë plotësuar”, tha Zaidi.
Ai tha se qeveria tani do të përshpejtojë zbatimin e prioriteteve dhe programit të saj.
Sipas Agjencisë Zyrtare Irakiane të Lajmeve (INA), njoftimi erdhi pasi parlamenti mbajti një seancë ku morën pjesë 261 deputetë dhe votoi për kandidatët për ministritë e lira dhe ato të sapokrijuara.
Numri i ministrave që kanë marrë votëbesimin e parlamentit u rrit nga 14, kur qeveria u formua në maj, në 25 pas miratimit të 11 ministrave të tjerë të enjten.
Përbërja e re përfshin edhe ministri të sapokrijuara, si Ministria e Ekonomisë Digjitale dhe Qeverisjes, Ministria e Turizmit dhe Antikiteteve, e ndarë nga Ministria e Kulturës, si dhe Ministria e Shtetit për Çështjet e Pakicave.
Pavarësisht njoftimit të Zaidit se kabineti është kompletuar, nuk ka pasur informacione për fatin e Ministrisë së Migracionit dhe Zhvendosjes. Asnjë kandidat për këtë post nuk ishte në mesin e ministrave të miratuar nga parlamenti, ndërsa deklarata e kryeministrit nuk e trajtoi statusin e saj.
Zaidi tha se lufta rajonale vazhdon t’i shkaktojë Irakut sfida të jashtëzakonshme ekonomike, krahas sfidave të sigurisë që kërkojnë nivelin më të lartë të përgjegjësisë dhe vigjilencës.
Ai theksoi se përfundimi i formimit të kabinetit dhe emërimi i zv/kryeministrave do të forcojnë aftësinë e qeverisë për të menaxhuar çështjet kombëtare, për të koordinuar përpjekjet dhe për të përmbushur zotimet për zbatimin e programeve të saj.
Zaidi u bëri thirrje zëvendësve të tij dhe ministrave të sapomiratuar që t’i kryejnë detyrat me “nivelet më të larta të përkushtimit, kompetencës dhe integritetit” dhe të punojnë si një ekip i vetëm për zbatimin e prioriteteve të qeverisë.
Më 14 maj, parlamenti miratoi qeverinë dhe programin e Zaidit, duke u dhënë votëbesimin 14 ministrave nga gjithsej 23 poste ministrore, ndërsa nëntë ministri mbetën pa drejtues.
Gjatë muajve në vijim, konsultimet vazhduan për përfundimin e formimit të kabinetit, krahas planeve për krijimin e ministrive të reja dhe emërimin e zv/kryeministrave, proces që kulmoi me votimin e sotëm.