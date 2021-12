Kryeministri izraelit i del në mbrojtje policit që vrau palestinezin

Në takimin që pati me Ministrin e Sigurisë së Brendshme të Izraelit, Omer Bar Lev, kryeministri izraelit, Naftali Bennett vlerësoi çështjen e vrasjes së një palestinezi nga policia izraelite në Jerusalemin Lindor të pushtuar me pretendimin se “palestinezi e kishte sulmuar policin me thikë”.

Sipas deklaratës së Qeverisë, Kryeministri Bennett deklaroi se ai e mbështet plotësisht vrasjen e një palestinezi nga policia izraelite, duke shtuar se “Kjo është ajo që ne presim nga forcat tona të rregullta të sigurisë dhe kështu ato vepruan”.

Kurse në deklaratën e presidencës palestineze u tha:

“Vrasja e Muhamed Selime, i cili u qëllua për vdekje ndërsa ishte në gjendje të plagosur, është një krim lufte i dokumentuar”.

Forcat izraelite të sigurisë vranë një palestinez me armë zjarri pranë Portës së Damaskut në qytetin e vjetër të Jerusalemit Lindor të pushtuar kinse “palestinezi kishte sulmuar me thikë”.

Pamjet e ngjarjes, ku policia izraelite duket teksa hap zjarr ndaj një personi që përpëlitej në tokë, ishin publikuar edhe në rrjetet sociale. /trt