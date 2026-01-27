Kryeministri izraelit kërkon marrëveshje të re sigurie me SHBA-në

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu po përgatit bisedime me administratën e Trumpit për një marrëveshje të re 10-vjeçare për sigurinë me SHBA-në, ndërsa kuadri aktual i afrohet skadimit, raportoi sot “The Times of Israel”, transmeton Anadolu.
Bisedimet synojnë të zgjerojnë mbështetjen ushtarake amerikane duke theksuar zhvillimin e përbashkët të armëve, bashkëpunimin në teknologjinë e mbrojtjes dhe partneritetet strategjike në vend të granteve të drejtpërdrejta financiare, sipas raportit.
Gil Pinchas, një ish-këshilltar i lartë në Ministrinë e Mbrojtjes së Izraelit tha për “Financial Times” se Izraeli mund të zvogëlojë gradualisht atë që ai e quajti “para falas”. Ai po i referohej rreth 3.8 miliardë dollarëve në vit në grante ushtarake amerikane.
Izraeli dhe SHBA-ja nënshkruan memorandumin e tyre aktual 10-vjeçar të mirëkuptimit në vitin 2016, duke siguruar 38 miliardë dollarë ndihmë ushtarake deri në vitin 2028, përfshirë financimin për sistemet e mbrojtjes nga raketat.
Netanyahu më parë tha se Izraeli shpreson të zvogëlojë varësinë nga ndihma ushtarake amerikane gjatë dekadës së ardhshme ndërsa ekonomia dhe industria e tij e brendshme e mbrojtjes zgjerohen, sipas raportit.
Me mbështetjen e SHBA-së, Izraeli ka nisur një luftë brutale në Rripin e Gazës, duke vrarë më shumë se 71.000 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe duke plagosur mbi 171.000 të tjerë që nga tetori i vitit 2023. Sulmi gjithashtu e ka lënë enklavën në rrënoja ndërsa OKB-ja vlerëson koston e rindërtimit të Gazës në rreth 70 miliardë dollarë.