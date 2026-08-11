Kryeministri izraelit kërkon vende të rezervuara për ministrat e Mbrojtjes dhe të Brendshëm në zgjedhjet e ardhshme

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, tha se ai synon të kërkojë miratimin për vendet e rezervuara në listën e partisë Likud për Ministrin e Mbrojtjes, Israel Katz, Ministrin e Jashtëm, Gideon Saar, dhe ministrin Haim Katz, përpara zgjedhjeve legjislative të këtij viti, transmeton Anadolu.
Sipas të përditshmes Yedioth Ahronoth, Netanyahu pritet ta sjellë propozimin përpara sekretariatit të partisë Likud për miratim.
Njoftimi erdhi ndërsa ligjvënësit dhe ministrat e Likud po konkurronin për pozicionet e tyre në listën e partisë për zgjedhjet e 27 tetorit.
Lista Likud i referohet listës zyrtare të partisë së kandidatëve për zgjedhjet parlamentare. Sipas sistemit zgjedhor të Izraelit, votuesit zgjedhin një parti dhe kandidatët hyjnë në Knesset sipas renditjes së tyre në listën e partisë dhe numrit të vendeve që partia fiton.
Vendet e rezervuara të propozuara do të siguronin pozicione për Katz, Saar dhe Haim Katz, i cili kryeson Komitetin Qendror të Likud, në listën zgjedhore të partisë.
Masa vjen në mes të konkurrencës së brendshme brenda Likud pasi ministrat dhe ligjvënësit kërkojnë vendosje më të larta në listë përpara votimit të ardhshëm parlamentar. Zgjedhjet përcaktojnë koalicionin qeverisës që pason qeverinë aktuale të udhëhequr nga Netanyahu.
Partia Likud e Netanyahut tha në qershor se kryeministri do të kërkojë rizgjedhjen në zgjedhjet e ardhshme.
Netanyahu është kërkuar që nga viti 2024 nga Gjykata Penale Ndërkombëtare (ICC) për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Rripin e Gazës, ku më shumë se 73.000 njerëz janë vrarë dhe mbi 174.000 janë plagosur në një luftë brutale që nga tetori 2023.