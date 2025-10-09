Kryeministri izraelit mbledh sot qeverinë për të miratuar marrëveshjen për Gazën

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu tha se do të mbledhë qeverinë të enjten për të miratuar një marrëveshje të arritur për Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.

“Një ditë e madhe për Izraelin”, tha Netanyahu në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.

Komentet e tij erdhën menjëherë pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump njoftoi se Izraeli dhe grupi palestinez Hamas kanë nënshkruar fazën e parë të marrëveshjes të propozuar nga SHBA-ja për Rripin e Gazës.

Netanyahu falënderoi Trumpin dhe ekipin e tij për “përkushtimin e tyre ndaj këtij misioni të shenjtë të lirimit të pengjeve tona”.

“Me ndihmën e Zotit, së bashku do të vazhdojmë të arrijmë të gjitha qëllimet tona dhe të zgjerojmë paqen me fqinjët tanë”, shtoi ai. Më vonë ai tha se me miratimin e fazës së parë të planit, të gjithë pengjet izraelite do të kthehen në shtëpi.

“Ky është sukses diplomatik dhe fitore kombëtare dhe morale për shtetin e Izraelit. Që nga fillimi, e bëra të qartë: nuk do të pushojmë derisa të kthehen të gjithë pengjet tona dhe të arrihen të gjitha qëllimet tona”, tha ai.

Netanyahu tha se falë “përpjekjeve të mëdha” të Trumpit, u arrit kjo “pikë kthese kritike”.

“Falënderoj presidentin Trump për lidershipin e tij, partneritetin e tij dhe angazhimin e tij të palëkundur për sigurinë e Izraelit dhe lirinë e pengjeve tona”, shtoi ai.

Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, nga ana e tij, falënderoi Netanyahun dhe Trumpin për marrëveshjen.

Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë gati 67.200 palestinezë në Rripin e Gazës, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, dhe e kanë bërë enklavën të pabanueshme.

Katz gjithashtu falënderoi ushtarët “heroikë” izraelitë.

“Përqafoj ngrohtësisht familjet e pengjeve për kthimin e pritur të të dashurve të tyre, përfshirë ushtarët e IDF dhe heronjtë e rënë, në shtëpi së shpejti”.

Ushtria izraelite në një deklaratë tha se mirëpret “nënshkrimin e marrëveshjes për kthimin e pengjeve”.

“Gjatë një vlerësimi të situatës të mbajtur gjatë natës, shefi i Shtabit të Përgjithshëm udhëzoi të gjitha forcat, si në vijat e frontit ashtu edhe në zonat e prapavijës, të përgatiten për mbrojtje të forta dhe të jenë të gatshme për çdo skenar”, thuhet në një deklaratë të ndarë në X.

Gjithashtu thuhet se shefi i Shtabit të Përgjithshëm urdhëroi përgatitjet për të marrë përsipër operacionin për të rikthyer pengjet, i cili parashikohet të “kryhet me ndjeshmëri dhe profesionalizëm”.

Ushtria izraelite “do të vazhdojë të veprojë për të arritur objektivat e luftës dhe për të mbrojtur qytetarët e shtetit të Izraelit në të gjitha frontet”.

