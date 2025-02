Kryeministri izraelit niset për në SHBA për t’u takuar me Trump

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu u nis për në Uashington të dielën për t’u takuar me presidentin amerikan Donald Trump.

Në deklaratat para nisjes në aeroportin Ben Gurion, Netanyahu e quajti takimin e tij me Trump “një dëshmi për forcën e aleancës izraelito-amerikane”.

Ai tha se bisedimet e tij me Trump do të trajtojnë “çështjet kritike me të cilat përballet Izraeli dhe rajoni ynë: fitoren mbi Hamasin, arritjen e lirimit të të gjithë pengjeve tona dhe trajtimin e boshtit të terrorit iranian në të gjithë komponentët e tij”.

“Ne mund të forcojmë sigurinë e Izraelit, të zgjerojmë rrethin e paqes edhe më tej dhe të sjellim një epokë të jashtëzakonshme përtej imagjinatës sonë,” shtoi ai.

Kryeministri izraelit pritet të kthehet në Izrael të enjten pas diskutimeve të tij të profilit të lartë në Uashington.

Zyra e Netanyahut tha të shtunën se kryeministri do të fillojë bisedimet për një fazë të dytë të armëpushimit të Gazës, e cila hyri në fuqi më 19 janar, të hënën.

Marrëveshja trefazore e armëpushimit përfshin shkëmbimin e të burgosurve dhe qetësinë e qëndrueshme, duke synuar një armëpushim të përhershëm dhe tërheqjen e forcave izraelite nga Gaza.

Fraksionet palestineze kanë liruar 18 pengje sipas marrëveshjes në këmbim të qindra të burgosurve palestinezë në burgjet izraelite.

Lufta gjenocidale e Izraelit ka vrarë më shumë se 47,400 palestinezë, shumica e të cilëve gra dhe fëmijë, në Gaza që nga 7 tetori 2023 dhe ka kthyer në rrënoja një pjesë të madhe të zonës.

Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhra arresti në nëntor të vitit të kaluar për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një çështje gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.