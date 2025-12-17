Kryeministri izraelit paraqitet para gjykatës lidhur me akuzat për korrupsion

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu u paraqit sot para Gjykatës së Qarkut në Tel Aviv për t’iu përgjigjur akuzave për korrupsion të ngritura kundër tij në të ashtuquajturin “Rasti 4000”, transmeton Anadolu.
Netanyahu përballet me akuza për korrupsion, ryshfet dhe shkelje të besimit në tre raste të ndara që mund të rezultojnë në një dënim me burg nëse dënohet. Ai i mohon të gjitha akuzat.
Gjatë seancës së mbajtur të mërkurën, Netanyahu përmendi një telefonatë me udhëheqësit e komunitetit hebraik në Australi si bazë për të pezulluar përkohësisht seancën dëgjimore, e cila më vonë rifilloi, sipas të përditshmes “Yedioth Ahronoth”.
Pesëmbëdhjetë persona u vranë të dielën kur dy persona hapën zjarr në një plazhit në Sidnei.
Netanyahu pritet të vazhdojë të paraqitet para gjykatës derisa të përfundojë dëgjimi i përgjigjeve të tij ndaj akuzave kundër tij.
Orly Barlev, një gazetar izraelit që ka ndjekur gjyqin e Netanyahut, tha në platformën e mediave sociale të kompanisë amerikane X se sot shënon ditën e 63-të të dëshmisë së kryeministrit, ditën e 28-të të marrjes në pyetje dhe ditën e 10-të të dëshmisë në “Rastin 4000”.
Seanca dëgjimore vjen mes përçarjeve të vazhdueshme izraelite mbi kërkesën e Netanyahut për falje nga presidenti Isaac Herzog, me mendime të ndara midis mbështetësve dhe kundërshtarëve. Më 30 nëntor, Netanyahu i kërkoi Herzogut t’i jepte falje për akuzat për korrupsion me të cilat përballet, pa pranuar fajin ose pa u tërhequr nga jeta politike.
Që nga fillimi i gjyqit të tij, Netanyahu ka refuzuar të deklarohet fajtor, ndërsa ligji izraelit i lejon presidentit të japë falje vetëm pas pranimit të fajit.
Kryeministri izraelit ka kërkuar vazhdimisht të anulojë ose shkurtojë seancat e tij gjyqësore, duke përmendur arsye udhëtimi, sigurie dhe politike ose preokupimin e tij me fushatën ushtarake dyvjeçare të Izraelit në Rripin e Gazës.
Netanyahu, gjyqi i të cilit filloi më 24 maj 2020, është udhëheqësi i parë izraelit në detyrë që del në bankën e të akuzuarve si i pandehur penal në historinë e vendit. Ai përballet me tre raste të ndara korrupsioni, të cilat kryeministri izraelit i mohon të gjitha.
Kryeministri izraelit përballet gjithashtu me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gjykatën Ndërkombëtare Penale (GJNP) e cila lëshoi urdhër-arreste për të dhe ish-ministrin e Mbrojtjes, Yoav Gallant në nëntor 2024 për mizoritë në Gaza, ku gati 70.700 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, janë vrarë që nga tetori 2023.