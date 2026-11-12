Kryeministri libanez: Sulmet izraelite i shkaktuan Libanit mbi 512 milionë dollarë dëme mjedisore

Dëmi mjedisor i shkaktuar nga sulmet izraelite ndaj Libanit tejkaloi 512 milionë dollarë në vitet 2023 dhe 2024, me humbje shtesë të regjistruara në vitin 2026, tha sot kryeministri libanez Nawaf Salam, transmeton Anadolu.
Duke iu drejtuar Samitit të klimës COP31 të OKB-së në Antalya të Turqisë, Salam tha se luftërat e njëpasnjëshme, të përkeqësuara nga vitet e krizës ekonomike, kanë shkatërruar infrastrukturën, tokën bujqësore, pyjet dhe ekosistemet e Libanit.
“Humbjet mjedisore që rezultojnë nga sulmet izraelite në shkelje të ligjit ndërkombëtar humanitar tejkaluan 512 milionë dollarë amerikanë në vitet 2023-2024, me humbje të mëtejshme të shkaktuara në vitin 2026”, tha ai.
Kryeministri libanez paralajmëroi se pasojat mjedisore të sulmeve do të vazhdojnë të ndikojnë në ekosistemet dhe jetesën e komuniteteve lokale për vite me radhë.
Ai theksoi se rimëkëmbja e Libanit duhet të shtrihet përtej rindërtimit të shtëpive dhe rrugëve të dëmtuara, për të përfshirë restaurimin e tokës bujqësore, rehabilitimin e ekosistemeve dhe ringjalljen e jetesës.
“Libani këmbëngul që restaurimi mjedisor dhe qëndrueshmëria ndaj klimës të jenë pjesë integrale e rindërtimit, së bashku me stabilitetin, restaurimin e sovranitetit tonë dhe respektin për të drejtën ndërkombëtare”, tha Salam.
COP31 u hap në Antalya të hënën dhe do të zgjasë deri më 20 nëntor, duke bashkuar udhëheqësit dhe negociatorët botërorë për të diskutuar mbi financimin e klimës, përshtatjen dhe përpjekjet për të ulur emetimet e gazrave serrë.