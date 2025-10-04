Kryeministri malajzian: Nuk pajtohemi me shumë pika të planit amerikan, por prioritet është shpëtimi i jetëve palestineze

Kryeministri i Malajzisë, Anwar Ibrahim, ka deklaruar se qeveria e tij ka rezerva të mëdha ndaj planit të SHBA-së për Gazën, megjithëse disa vende kanë shprehur mbështetje pas deklaratës së Hamasit për të pranuar disa elementë të tij.
“Plani i paqes i paraqitur nga Shtetet e Bashkuara nuk është i përsosur dhe ne nuk pajtohemi me shumë pjesë të tij. Megjithatë, prioriteti ynë aktual është të shpëtojmë jetët e popullit palestinez,” tha Anwar të shtunën.
Ai shtoi se mbështetja nga vendet arabe dhe islame nuk duhet parë si miratim i plotë i planit, por si një hap i përbashkët për të ndalur gjakderdhjen, për të refuzuar dëbimin dhe për t’i dhënë popullit të Gazës mundësinë të kthehet në atdheun e tyre. /mesazhi