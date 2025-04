Duke folur në një atmosferë entuziaste në Ottawa, Carney falënderoi votuesit për besimin dhe tha se është i përkushtuar të udhëheqë me përgjegjësi dhe unitet. Ai theksoi se qeveria e tij do të fokusohet në rritjen ekonomike, drejtësinë sociale dhe përballjen me sfidat klimatike.

Fitorja e Carney-t shënon një moment kyç në politikën kanadeze dhe pritet të ndikojë në drejtimin e vendit për vitet e ardhshme.