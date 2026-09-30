Kryeministri norvegjez: Financimi i institutit për paqen nuk kishte lidhje me Epstein-in

Kryeministri norvegjez, Jonas Gahr Store ka deklaruar se bashkëpunimi i Norvegjisë me Institutin Ndërkombëtar për Paqen (IPI) nuk kishte lidhje me të ndjerin Jeffrey Epstein, i dënuar për vepra seksuale, duke mbrojtur financimin qeveritar për këtë institut gjatë një seance parlamentare, transmeton Anadolu.
Duke iu përgjigjur pyetjeve lidhur me periudhën e tij si ministër i Punëve të Jashtme nga viti 2005 deri në vitin 2012, siç raporton transmetuesi publik NRK, Store tha se nuk kishte informacion që tregon se Epstein ka marrë pjesë në zbatimin e politikës së jashtme ose të zhvillimit të Norvegjisë.
“Nuk ka pasur asnjë informacion se Epstein ka pasur kontakte ose ka qenë bashkëpunëtor në zbatimin e politikës së jashtme ose të zhvillimit të Norvegjisë”, tha ai.
Seanca parlamentare u zhvillua pas publikimit në fillim të këtij viti të miliona dokumenteve të lidhura me Epstein-in nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së, gjë që nxiti shqyrtimin e rolit të figurave publike norvegjeze.
Store tha se IPI, i cili më parë drejtohej nga diplomati norvegjez, Terje Rod-Larsen, ofronte platformë të dobishme për avancimin e interesave të Norvegjisë në OKB dhe për të krijuar kontakte me vendimmarrësit.
“Në përgjithësi, përvoja jonë me IPI-n ishte pozitive dhe për këtë arsye lidhëm marrëveshje të reja”, tha ai duke shtuar se udhëheqja politike e konsideronte bashkëpunimin “një investim të mirë për Norvegjinë”.
Përfaqësuesi i Partisë Demokristiane, Jonas Andersen Sayed vuri në pikëpyetje rritjen e financimit vjetor nga 4 milionë në 11 milionë korona norvegjeze mes viteve 2006 dhe 2007.
“Ne nuk e masim veten në raport me të tjerët”, u përgjigj Store. Ai tha se nëpunësit civilë rekomanduan lidhjen e një marrëveshjeje kornizë me IPI-n në vitin 2006 dhe mohoi se ishin dhënë udhëzime politike për të siguruar transferimin e fondeve.
Store tha se shtetësia norvegjeze e Rod-Larsen-it nuk kishte ndikuar në vendimet e qeverisë për financimin.
– Rasti Epstein
Epstein u gjet i vdekur në qelinë e tij në një burg të New Yorkut më 10 gusht të vitit 2019, ndërsa priste gjykimin për akuzat për abuzim seksual dhe trafikim të vajzave të mitura.
Dokumentet e publikuara të çështjes përmendën figura të njohura, përfshirë Donald Trumpin, Bill Clintonin dhe ish-Princin Andrew, por përmendja e një personi në dokumente nuk dëshmon se ai ka kryer shkelje.
Një shqyrtim i përbashkët nga FBI-ja dhe Departamenti i Drejtësisë arriti në përfundimin se nuk kishte prova për ekzistencën e një “liste klientësh” dhe se Epstein kishte vdekur si pasojë e vetëvrasjes.