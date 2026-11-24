Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, ka vlerësuar një arritje historike për programin hapësinor të vendit, në prag të misionit të parë hapësinor të Kinës me një astronaut të huaj në bord, transmeton Anadolu.
Piloti luftarak pakistanez, Muhammad Zeeshan Ali, nesër pritet të bëhet pakistanezi i parë që hyn në orbitë dhe astronauti i parë i huaj që do të udhëtojë drejt stacionit hapësinor kinez Tiangong.
40-vjeçari Ali u përzgjodh si specialist i ngarkesave për misionin me ekuipazh Shenzhou-24, duke shënuar një moment historik në bashkëpunimin hapësinor mes Kinës dhe Pakistanit.
Anija kozmike pritet të niset nga Qendra e Lëshimit të Satelitëve Jiuquan, në veriperëndim të Kinës, ditën e nesërme në orën 08:18 me kohën lokale (00:18 GMT).
“Nesër, Pakistani do t’i drejtojë sytë nga qielli me pritshmëri, krenari dhe mirënjohje të thellë”, shkroi Sharif në rrjetin social amerikan X.
“Derisa Shenzhou-24 përgatitet të dërgojë një astronaut pakistanez në Stacionin Hapësinor Tiangong të Kinës, vendi ynë qëndron në prag të një arritjeje të parë historike. Ky është një moment që i përket çdo pakistanezi”, shtoi ai.
Kryeministri Sharif vlerësoi kontributin e Agjencisë Hapësinore të Pakistanit, institucioneve akademike dhe shkencëtarëve, duke u shprehur se puna e tyre pasqyron “kapacitetet tona në rritje dhe vendosmërinë për të arritur horizonte të reja në eksplorimin e hapësirës dhe përparimin shkencor”.
“Mirënjohja ime më e thellë për presidentin Xi Jinping, udhëheqja largpamëse dhe angazhimi i palëkundur i të cilit ndaj miqësisë mes Pakistanit dhe Kinës e kanë çuar Partneritetin e Bashkëpunimit Strategjik Gjithëkohor në nivele të paprecedenta”, tha Sharif.
Ai e cilësoi këtë arritje si një “dëshmi të fuqishme të besimit të jashtëzakonshëm, respektit të ndërsjellë dhe vëllazërisë së qëndrueshme që bashkojnë dy vendet dhe popujt tanë”.
“Miqësia mes Pakistanit dhe Kinës po kapërcen lartësitë e Himalajeve, në rrugëtimin e saj drejt hapësirës”, tha ai.