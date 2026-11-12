Kryeministri palestinez: Pushtimi izraelit nuk duhet t’i privojë njerëzit nga e drejta për zhvillim të qëndrueshëm

Kryeministri palestinez, Mohammed Mustafa tha sot se pushtimi izraelit nuk duhet t’i privojë palestinezët nga e drejta për zhvillim të qëndrueshëm dhe as nga mundësia për t’u përballur me ndryshimet klimatike, duke bërë thirrje për mbështetje ndërkombëtare për rindërtimin e Gazës mbi baza të qëndrueshme, raporton Anadolu.
Duke folur në Samitin e OKB-së për klimën COP31 në provincën jugore të Antalyas në Turqi, Mustafa tha se “kufizimet e Izraelit për qasjen në tokë, ujë dhe burime natyrore kanë shtuar sfidat klimatike të Palestinës”.
Ai tha se shkatërrimi i gjerë në Gaza, përfshirë dëmtimin e infrastrukturës së ujësjellësit, kanalizimeve dhe energjisë, tokave bujqësore dhe sistemeve të menaxhimit të mbetjeve, ka “përkeqësuar rreziqet mjedisore dhe shëndetësore si dhe ka dobësuar aftësinë e banorëve për t’u përballur me to”.
Kryeministri bëri thirrje për partneritete ndërkombëtare që do të mbështesin rindërtimin e Gazës përmes “energjisë së rinovueshme, menaxhimit të qëndrueshëm të ujit dhe mbetjeve si dhe mbrojtjes së burimeve natyrore”.
“Asnjë popull nuk duhet të privohet nga e drejta për zhvillim të qëndrueshëm apo nga mundësia për t’u përballur me ndryshimet klimatike për shkak të pushtimit”, theksoi Mustafa.
COP31, që organizohet nga Turqia në qytetin turistik mesdhetar të Antalyas nga 9 deri më 20 nëntor, mbledh liderë botërorë, zyrtarë qeveritarë dhe negociatorë për klimën për të trajtuar çështjen e ndryshimeve klimatike, me diskutime që përqendrohen në uljen e emetimeve, përshtatjen dhe financimin për klimën.