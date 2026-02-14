Kryeministri palestinez takon Sekretarin e Përgjithshëm të OKB-së për zhvillimet në Palestinë

Kryeministri palestinezMohammad Mustafa u takua sot me Sekretarin e Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, në kuadër të punimeve të Samitit të 39-të të Bashkimi Afrikan, që po mbahet në kryeqytetin etiopian Adis Abeba.
Gjatë takimit, Mustafa e informoi Guterresin për zhvillimet e fundit në Palestinë, duke theksuar gjendjen e rëndë humanitare në Rripi i Gazës, si dhe vazhdimin e masave të pushtimit dhe sulmet e kolonëve në Bregu Perëndimor, përfshirë Jerusalemi.
Kryeministri palestinez nënvizoi rëndësinë e zbatimit të vendimeve ndërkombëtare për Palestinën, veçanërisht rezolutën më të fundit të Këshilli i Sigurimit i OKB‑së për ndalimin e luftës në Gaza, lejimin e ndihmave humanitare pa kufizime dhe nisjen e procesit të rimëkëmbjes dhe rindërtimit.
Ai gjithashtu paraqiti shkeljet e vazhdueshme në Bregun Perëndimor, përfshirë bastisjet e përditshme, pikat e kontrollit, kufizimet e lëvizjes, sulmet e kolonëve ndaj qytetarëve dhe pronave të tyre, si dhe vazhdimin e mbajtjes së fondeve palestineze dhe planet e aneksimit e zgjerimit të vendbanimeve.
Mustafa theksoi rëndësinë e garantimit të vazhdimësisë së punës së UNRWA dhe ofrimit të shërbimeve për refugjatët palestinezë, si dhe forcimin e koordinimit mes Shteti i Palestinës dhe institucioneve të OKB-së në fushat e ndihmës humanitare dhe rimëkëmbjes.
Takimi u zhvillua në prani të ambasadorit palestinez në Etiopi dhe përfaqësuesit të përhershëm pranë Bashkimit Afrikan. /mesazhi