Kryeministri palestinez: Zgjidhja me dy shtete duhet të zhvendosë bisedimet e kaluara në zbatim

Kryeministri i Palestinës, Mohammad Shtayyeh, ka bërë thirrje që “sa më parë” të arrihet një marrëveshje midis rezistencës palestineze dhe Izraelit, transmeton Anadolu.

Duke folur në Konferencës e Sigurisë në Mynih, kryeministri palestinez tha se “të gjithë sytë tanë janë të përqendruar në vuajtjet e palestinezëve si në Gaza ashtu edhe në Bregun Perëndimor”, duke shtuar se “ajo që nevojitet menjëherë është një armëpushim dhe madje edhe më shumë për të lejuar ndihmën ndërkombëtare në Gaza”.

“Ne do të donim të shihnim lirimin e të gjithë pengjeve dhe do të donim të shihnim një marrëveshje të përfunduar sa më parë, sepse çdo ditë e vetme që vonohet do të thotë më shumë vrasje, do të thotë më shumë vuajtje dhe do të thotë më shumë fatkeqësi për njerëzit. Ne duhet të zhvendosemi nga biseda për një zgjidhje me dy shtete në zbatimin e saj. Ne nuk duhet të lejojmë që cikli i dhunës të përsëritet”, tha Shtayyeh.

Konferenca 3-ditore e Sigurisë në Mynih përfundon sot me fjalimet e liderëve dhe bisedimet e nivelit të lartë mbi sfidat e sigurisë në mbarë botën, veçanërisht në lidhje me luftën në Ukrainë dhe sulmet izraelite në Rripin e Gazës.