Kryeministri polak propozon që Turqia të marrë rol aktiv në fillimin e procesit të paqes Rusi-Ukrainë

Polonia ka propozuar që Türkiye të marrë një rol aktiv në fillimin e procesit të paqes Rusi-Ukrainë, tha kryeministri polak Donald Tusk në kryeqytetin turk Ankara, raporton Anadolu.

Në një konferencë të përbashkët shtypi me presidentin turk Recep Tayyip Erdoğan, Tusk tha se Türkiye dhe Polonia kanë kërkuar paqe që nga dita e parë e luftës Rusi-Ukrainë, duke shtuar se Varshava mirëpret bisedimet e mbajtura në Arabinë Saudite këtë javë.

Pas takimit të tyre në kompleksin presidencial me diskutime të nivelit të lartë mbi çështjet dypalëshe dhe globale, Erdoğan u tha gazetarëve se Türkiye dhe Polonia janë aleatë kyç të pozicionuar në krahun lindor dhe atë jugor të NATO-s, duke komanduar dy ushtritë më të mëdha tokësore të aleancës në Evropë.

– Türkiye dhe BE-ja

Tusk shprehu dëshirën e tij për të parë Türkiyen në BE, duke thënë: “Ne me të vërtetë shpresojmë që procesi i hyrjes së Türkiyes në BE tani është një proces realist dhe i prekshëm. Ne e kemi mbështetur gjithmonë Türkiyen në këtë drejtim dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë”.

Ai tha gjithashtu se duan që vëllimi i tregtisë mes dy vendeve të arrijë në 15 miliardë dollarë dhe se ai beson se do ta arrijnë këtë, duke shtuar se vëllimi tashmë ka kaluar 12 miliardë dollarë.

Duke thënë se stabilizimi i rajonit është qëllimi i Polonisë, Tusk nënvizoi se rindërtimi i Ukrainës është gjithashtu një nga qëllimet dhe se kjo është një mundësi si për kompanitë polake, ashtu edhe për ato turke.

– “Roli i Türkiyes në rindërtimin dhe stabilizimin e Sirisë është i pamohueshëm”

Tusk theksoi se ai ka besim se do të punojnë së bashku për të rindërtuar Sirinë dhe shtoi: “Roli i Türkiyes në rindërtimin dhe stabilizimin e Sirisë nuk mund të mohohet”.

Duke folur për marrëdhëniet e mira mes Polonisë dhe SHBA-së, Tusk tha se shpreson që kjo punë e përbashkët të pranohet nga shumë vende partnere.

Tusk tha se kanë pasur mundësinë të marrin pjesë edhe në projekte të mëdha, duke shtuar se po planifikojnë të punojnë në ndërtimin e një sistemi trenash të shpejtë dhe se Türkiye ka përvojë në këtë fushë.

Duke thënë se duan të përfitojnë nga përvoja e Türkiyes, Tusk tha se sot është një ditë shumë e vlefshme për bashkëpunimin dhe marrëdhëniet.