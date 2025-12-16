Kryeministri polak: SHBA-ja premtoi përgjigje ushtarake nëse Rusia shkel armëpushimin

Kryeministri i Polonisë, Donald Tusk tha se SHBA-ja premtoi përgjigje ushtarake për herë të parë nëse Rusia shkel marrëveshjen e armëpushimit, raportoi sot transmetuesi TVP World, transmeton Anadolu.
“Për herë të parë dëgjova nga goja e negociatorëve amerikanë se Amerika do të përfshihet në garancitë e sigurisë për Ukrainën në një mënyrë të tillë që rusët nuk do të kenë dyshim se (në rast të shkeljes së armëpushimit) përgjigjja amerikane do të jetë ushtarake nëse rusët sulmojnë përsëri Ukrainën”, u tha Tusk gazetarëve ndërsa po largohej nga Gjermania.
Deklaratat e tij erdhën pas bisedimeve të paqes në Berlin që përfshinin përfaqësues të SHBA-së, Ukrainës dhe vendeve të ndryshme evropiane.
Në një deklaratë të lëshuar të hënën, udhëheqësit evropianë thanë se kishin rënë dakord të punonin së bashku me SHBA-në dhe Ukrainën “për të arritur paqe të qëndrueshme që ruan sovranitetin ukrainas dhe sigurinë evropiane”, duke vënë në dukje “konvergjencë të fortë midis SHBA-së, Ukrainës dhe Evropës”.
“Ajo që një përparim nuk është aspak garanci për sukses është fakti se ndoshta për herë të parë ishte kaq qartë e dukshme se amerikanët, evropianët dhe Ukraina janë në të njëjtën anë”, tha Tusk. Ai nënvizoi se “e vetmja mundësi” për të bindur Moskën të angazhohet në bisedime serioze rreth një armëpushimi do të ishte “bashkimi i të gjithë Perëndimit”.
“Një Ukrainë e kërcënuar me një agresion të ri përbën rrezik të madh për Poloninë dhe ato vende afër frontit”, tha Tusk duke bërë thirrje për garanci sigurie. Ai tha se amerikanët ishin të bindur për aftësinë e tyre për të ndërtuar garanci të forta sigurie me pjesëmarrjen e SHBA-së ndërsa paralajmëroi se “ka ende shumë rrugë për të bërë”.
Tusk përsëriti se trupat polake nuk do të merrnin pjesë në asnjë mision të mundshëm paqeruajtës në Ukrainë, duke theksuar se Polonia do të mbështeste në vend të kësaj Koalicionin e të Gatshmëve me mjete të tjera.
“Ne kemi qenë shumë të qartë për këtë çështje dhe kjo nuk është për shkak të mungesës së vendosmërisë apo guximit. Polonia ka detyra të tjera. Ne duhet të sigurojmë krahun lindor”, shpjegoi ai.
Tusk shtoi se Polonia nuk do të ushtrojë asnjë presion mbi Ukrainën për të bërë lëshime, duke theksuar se çdo vendim i tillë duhet të bazohet në llogaritjet dhe vlerësimet e vetë ukrainasve për atë që ata e konsiderojnë të mundur dhe të pranueshme.