Kryeministri Rama në ceremoninë për banesat në Laç: Presidenti Erdoğan thotë atë që bën dhe bën atë që thotë

Në qytetin e Laçit të Bashkisë Kurbin është mbajtur ceremonia zyrtare e dorëzimit të banesave për familjet e prekura nga tërmeti i nëntorit 2019, me pjesëmarrjen e presidentit të Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama dhe zyrtarëve të tjerë të lartë nga të dy vendet, raporton Anadolu Agency (AA).

Gjatë fjalës në ceremoni kryeministri Rama tha se presidenti Erdoğan thotë atë që bën dhe bën atë që thotë, duke e konsideruar një mik të çmuar.

“Kjo është një ditë jashtëzakonisht e veçantë dhe unë do të flas sa më shkurt, pasi sot të gjithë duan të dëgjojnë mikun e madh të Shqipërisë dhe kam nderin ta them, mikun tim të çmuar, presidentin Erdoğan. Unë jam shumë krenar që mund ta quaj veten miku të presidentit Erdoğan”, tha Rama.

Rama tha më tej se “Mustafa Kemal Atartuk mbolli në shpirtin e Turqisë moderne frymën se njerëzimi është një trup i vetëm dhe çdo komb është pjesë e atij trupi. Ai tha se ‘Nuk mundet dot kurrë të themi se çfarë rëndësie ka për ne që një pjesë e këtij trupi është e sëmurë për sa kohë ne nuk jemi të sëmurë. Nëse një pjesë e këtij trupi është e sëmurë, ne duhet të shqetësohemi sikur të ishim ne të sëmurë”. Këtë frymë presidenti Erdoğan e ka rrënjosur thellë tanimë në shpirtin e Turqisë, në qasjen e Turqisë, në mënyrën sesi Turqia e shikon botën dhe miqtë e saj.”

“Këtu është materializimi i të gjithë fjalëve të bukura. Këtu mund të shikohet se çfarë do të thotë presidenti Erdoğan kur thotë ‘Shqipërinë e kam në zemër dhe çfarë i dhemb Shqipërisë, më dhemb dhe mua'”, tha Rama.

Një fjalë përshëndetëse mbajti edhe kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë, Lindita Nikolla, e cila tha se: “Presidenti Erdoğan u përgjigj shkurt dhe thjeshtë, ‘kjo është detyra që mund të bëjë një vëlla i madh'”.

Duke iu drejtuar presidentit Erdoğan, Nikolla tha: “Mirënjohje zoti president. Faleminderit shumë nga zemra që ishit në ditët më të vështira me ne, jo vetëm gjatë tërmetit, por edhe gjatë pandemisë, e jeni sot këtu në këtë ditë të veçantë ku falë jush qindra familje të Kurbinit do të hyjnë në shtëpitë e tyre më të bukura, më të forta, më të ngrohta, ashtu siç janë edhe marrëdhëniet midis dy popujve tanë”, tha Nikolla.

Kryetarja e Bashkisë së Kurbinit, Majlinda Cara, theksoi se presidenti Erdoğan nuk i la vetëm kur kishin më shumë nevojë. “Jam shumë e lumtur për të gjithë ato familje që iu rikthye shpresa, optimizmi dhe buzëqeshja e do të jetojnë në këto apartamente aq komode dhe cilësore, të pakrahasueshme me çfarë kishin më parë. Kjo lagje e re e qytetit të Laçit do ngelet përjetësisht simbol i miqësisë dhe solidaritetit mes dy popujve miq, që nuk janë pranë njëri-tjetërit vetëm në ditë të mira, por dinë të shtrinë dorën dhe të qëndrojnë krah për krah edhe në ditët më të vështira”, tha Cara.

Projekti i financuar nga Turqia i cili përfshin 522 apartamente, por edhe njësi tregtare dhe qindra vende parkimi, u zhvillua nga Autoriteti Shtetëror i Zhvillimit Strehimor të Turqisë (TOKI) me udhëzim të presidentit të Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, ndërsa punimet në Njësinë Administrative Laç në Bashkinë e Kurbinit u realizuan nga kompania Albayrak. /aa