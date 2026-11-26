Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka pritur sot në një takim në Tiranë Komisioneren e Bashkimit Evropian (BE) për Zgjerimin, Marta Kos, e cila po zhvillon një vizitë në Shqipëri, transmeton Anadolu.
Takimi është mbajtur në selinë e Kryeministrisë së Shqipërisë pa praninë e mediave, ndërkohë raportohet se në fokus ishte ecuria e negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë në BE si dhe forcimi i bashkëpunimit.
Gjatë ditës së sotme, Kos ishte e ftuar edhe në një takim të Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian (KKIE) me temë “Gjendja aktuale e procesit të negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian”.
Komisionerja Kos së bashku me kryeministrin Rama do të marrin pjesë në sesionin përmbyllës të Konferencës së Investimeve BE–Ballkani Perëndimor, që po zhvillon punimet sot në Tiranë.
Gjatë ditës së nesërme, komsiınerja Kos pritet të marrë pjesë në Samitin e Planit të Rritjes për Ballkanin Perëndimor në Tiranë.