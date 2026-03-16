Kryeministri Starmer: Britania nuk do të përfshihet në një luftë më të gjerë në Lindjen e Mesme

Britania nuk do të përfshihet në një luftë më të gjerë në Lindjen e Mesme, tha kryeministri Keir Starmer të hënën, ndërsa tensionet në rajon vazhdojnë, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për shtyp, Starmer tha se qeveria e tij do të vazhdojë të punojë drejt një zgjidhjeje të shpejtë, duke theksuar se përparësia ishte t’i jepej fund luftimeve.
Ai tha se Britania do të punojë me aleatët e saj për të zhvilluar atë që ai e përshkroi si një “plan kolektiv të qëndrueshëm” që synon rivendosjen e lirisë së lundrimit për anijet që operojnë pranë Ngushticës së Hormuzit.
“Ne kemi vepruar tashmë së bashku me vendet e tjera për të lëshuar rezerva nafte emergjente në një nivel që është krejtësisht i pashembullt, por në fund të fundit duhet të rihapim Ngushticën e Hormuzit për të siguruar stabilitetin në treg”, paralajmëroi ai.
Starmer gjithashtu mbrojti vendimin e tij për të mos u bashkuar me një ofensivë kundër Iranit, duke thënë se është përballur me kritika nga disa për qëndrimin, por se ka qëndruar pranë parimeve të tij.
“Dërgimi i trupave të Britanisë në luftë është përgjegjësia më serioze për çdo kryeministër”, tha ai, duke shtuar se një vendim i tillë duhet të merret vetëm mbi një bazë ligjore dhe me një “plan të menduar mirë”.
Kryeministri britanik argumentoi se përfundimi i konfliktit do të ketë edhe përfitime më të gjera ekonomike. “Përfundimi i luftës është mënyra më e shpejtë për të ulur koston e jetesës”, deklaroi ai.
Starmer njoftoi gjithashtu hapat që qeveria e tij do të ndërmarrë për të trajtuar koston e jetesës, duke përfshirë kufizimin e faturave të energjisë deri në fund të qershorit, zgjatjen e një kufizimi të taksës së karburantit deri në shtator dhe një paketë prej 53 milionë paundësh (70 milionë dollarë) për të mbështetur njerëzit e ekspozuar ndaj rritjes së çmimeve të naftës për ngrohje.