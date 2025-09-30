Kryeministrja italiane kërkon ndaljen e flotilës për Gazën: “Rrezikon paqen”

Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, u ka bërë thirrje anëtarëve të Global Sumud Flotilla që po lundrojnë drejt Gazës të ndalojnë menjëherë misionin e tyre. Deklarata e saj erdhi pak pasi Ministria e Mbrojtjes njoftoi se marina italiane do të ndalonte ndjekjen e flotilës për të shmangur një “incident diplomatik” me Izraelin.
Meloni tha se plani i propozuar nga Donald Trump ka sjellë një shpresë të re për paqe dhe paralajmëroi se misioni i flotilës mund të shkaktojë përplasje me Izraelin dhe të prishë “ekuilibrin e brishtë” aktual.
“Shumë do të donin ta pengonin këtë plan,” tha Meloni në një deklaratë. “Kam frikë se përpjekja e flotilës për të thyer bllokadën detare izraelite mund të shërbejë si pretekst për këtë. Pikërisht për këtë arsye besoj se flotila duhet të ndalet tani.” /mesazhi