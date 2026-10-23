Kryeministrja italiane mbërrin në Kuvajt për vizitë zyrtare, do të zhvillojë bisedime me emirin

Kryeministrja italiane, Giorgia Meloni, ka mbërritur në Kuvajt për një vizitë zyrtare, e cila përfshin bisedime me emirin Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, transmeton Anadolu.
Siç raporton agjencia shtetërore e lajmeve e Kuvajtit (KUNA), Meloni dhe delegacioni që e shoqëronte u pritën në aeroport nga kryeministri i Kuvajtit, Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah.
Vizita vjen pas njoftimit të qeverisë italiane se Meloni do të udhëtonte sot drejt qytetit të Kuvajtit për një takim me emirin.
dje, agjencia italiane e lajmeve ANSA raportoi se Meloni do të udhëtonte drejt Kuvajtit pasi të merrte pjesë në një takim ndërkombëtar të nivelit të lartë për parandalimin e varësisë dhe rehabilitimin, në Komunitetin San Patrignano në Itali.
Sipas agjendës së saj zyrtare, takimi me emirin e Kuvajtit ishte planifikuar të mbahej sot në orën 17:30 me kohën lokale.