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Kryeministrja italiane mbërrin në Kuvajt për vizitë zyrtare, do të zhvillojë bisedime me emirin

Kryeministrja italiane, Giorgia Meloni, ka mbërritur në Kuvajt për një vizitë zyrtare, e cila përfshin bisedime me emirin Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, transmeton Anadolu.

Siç raporton agjencia shtetërore e lajmeve e Kuvajtit (KUNA), Meloni dhe delegacioni që e shoqëronte u pritën në aeroport nga kryeministri i Kuvajtit, Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah.

Vizita vjen pas njoftimit të qeverisë italiane se Meloni do të udhëtonte sot drejt qytetit të Kuvajtit për një takim me emirin.

dje, agjencia italiane e lajmeve ANSA raportoi se Meloni do të udhëtonte drejt Kuvajtit pasi të merrte pjesë në një takim ndërkombëtar të nivelit të lartë për parandalimin e varësisë dhe rehabilitimin, në Komunitetin San Patrignano në Itali.

Sipas agjendës së saj zyrtare, takimi me emirin e Kuvajtit ishte planifikuar të mbahej sot në orën 17:30 me kohën lokale.

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