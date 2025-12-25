Kryeqyteti i Somalisë mban zgjedhjet e para të drejtpërdrejta pas më shumë se pesë dekadash

Banorët e kryeqytetit të Somalisë po votojnë në zgjedhjet lokale për këshillat bashkiakë, duke shënuar herën e parë pas më shumë se 50 vitesh që qytetarët zgjedhin drejtpërdrejt përfaqësuesit e tyre, një moment historik i shoqëruar edhe me bojkot nga opozita.
Qendrat e votimit në të gjithë Mogadishun u hapën të enjten në orën 06:00 sipas kohës lokale, ndërsa qytetarët u rreshtuan herët për të marrë pjesë në procesin që presidenti Hassan Sheikh Mohamud e quajti “një kapitull të ri në historinë e vendit”.
Rreth gjysmë milioni qytetarë janë regjistruar për të votuar për 390 vende në këshillat e distrikteve, me rreth 1,605 kandidatë që garojnë në 523 qendra votimi në kryeqytet.
Autoritetet vendosën masa të rrepta sigurie, duke angazhuar rreth 10 mijë policë dhe duke shpallur bllokim të plotë të qytetit. Lëvizja e automjeteve dhe këmbësorëve u kufizua, ndërsa fluturimet drejt aeroportit kryesor të qytetit u pezulluan përkohësisht.
Megjithëse siguria në Mogadishu është përmirësuar këtë vit, qeveria vazhdon përballjen me grupin e armatosur al-Shabab, i lidhur me al-Kaedën, i cili kreu një sulm të madh në tetor. Ministri i Informacionit, Daud Aweis, e cilësoi votimin si “ringjallje të praktikave demokratike” pas dekadash mungese, ndërsa kreu i komisionit zgjedhor, Abdikarim Ahmed Hassan, siguroi se masat e sigurisë janë “100 për qind të besueshme”.
Somalia kishte mbajtur për herë të fundit zgjedhje të drejtpërdrejta në vitin 1969, pak muaj para grushtit të shtetit ushtarak që e mbajti vendin pa qeverisje civile për rreth tre dekada. Pas viteve të luftës civile, vendi adoptoi në vitin 2004 një sistem zgjedhor indirekt të bazuar në klane.
Presidenti Mohamud ka premtuar kalimin drejt votës së përgjithshme, por procesi ka hasur në kundërshtime të forta nga opozita, duke e bërë këtë tranzicion politik ende të brishtë. /mesazhi