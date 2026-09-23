Kryesuesi i Presidencës së BeH paralajmëron Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së për heshtjen ndaj gjenocidit në Gaza

Kryesuesi i Presidencës së Bosnjë e Hercegovinës, paralajmëroi Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së se komuniteti ndërkombëtar ka dështuar të reagojë në mënyrë të përshtatshme ndaj gjenocidit të kryer kundër palestinezëve në Gaza, raporton Anadolu.
Duke iu drejtuar liderëve botërorë në Nju Jork gjatë sesionit të 81-të të Asamblesë, Denis Beqiroviq theksoi se shtetet nuk mund të mbeten pasive përballë padrejtësive të përhapura, duke tërhequr paralele të drejtpërdrejta mes konflikteve moderne dhe mizorive të shkaktuara ndaj vendit të tij gjatë viteve 1990.
Ai theksoi se rritja e populizmit autoritar, lufta në Ukrainë, vuajtjet në Gaza, luftërat rajonale në Gjirin Persik dhe situata katastrofike në Sudan e kanë shtyrë njerëzimin në një krizë të thellë të karakterizuar nga frika dhe paqëndrueshmëria.
Beqiroviq kujtoi se nga viti 1992 deri në vitin 1995, Bosnjë e Hercegovina përjetoi agresion të gjerë, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid ndaj boshnjakëve. Ai theksoi se organet më të larta gjyqësore ndërkombëtare përcaktuan zyrtarisht se në territorin e vendit të tij u krye gjenocid, duke e bërë atë të vetmin vend në Evropë që ka përjetuar gjenocid pas Luftës së Dytë Botërore.
Duke iu referuar përgjegjësisë historike, Beqiroviq vuri në dukje se ish-krimineli i dënuar i luftës, Ratko Mlladiq, i njohur si “Kasapi i Bosnjës”, përfaqëson një autor krimesh dhe jo një figurë heroike, duke shtuar se përpjekjet institucionale për të glorifikuar persona të tillë mbeten të papranueshme dhe në kundërshtim me qytetërimin.
Mlladiq u dënua me burgim të përjetshëm nga Tribunali Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë në vitin 2017 për gjenocid dhe krime lufte dhe e vuajti dënimin në Hagë deri në vdekjen e tij në gusht të këtij viti.
Beqiroviq u bëri thirrje aktorëve globalë të zbatojnë masa konkrete ndaj atyre që nderojnë sistematikisht kriminelët e dënuar të luftës në nivele zyrtare.