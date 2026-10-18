Kryetari francez i komunës thotë se u sulmua brutalisht nga kolonët izraelitë

Bernard Baudoux, kryetari 78-vjeçar i komunës franceze Aulnoye-Aymeries, ka deklaruar se është sulmuar brutalisht nga kolonët izraelitë në Bregun Perëndimor të pushtuar të shtunën.
Baudoux tha se ai dhe një grup delegatësh nga Evropa u sulmuan nga një grup kolonësh të maskuar, derisa po udhëtonin drejt fshatit Taybeh për të marrë pjesë në vjeljen e ullinjve si një veprim simbolik në shenjë solidariteti me palestinezët.
Ai tregoi se kishte veshur shiritin zyrtar të kryetarit të komunës, me ngjyrat e flamurit francez, me shpresën se kjo do t’i mbronte njerëzit përreth tij, por megjithatë u sulmua dhe u rrëzua përtokë. Më pas, grupi u detyrua të kthehej me shpejtësi në automjete për t’u larguar nga vendi i ngjarjes.
“Nuk e mendoja se diçka e tillë mund të më ndodhte, kur erdha si pacifist për të kremtuar binjakëzimin, pra miqësinë mes dy qyteteve”, deklaroi Baudoux për agjencinë e lajmeve Reuters.
Ai theksoi se delegacioni duhet të kthehet në plantacionet e ullinjve, të cilat kanë rëndësi të madhe për popullin palestinez, dhe i bëri thirrje qeverisë izraelite të garantojë mbrojtjen e tyre në rast të përballjeve të tjera me kolonët.
Qeveritë e Francës dhe Belgjikës, të cilat kishin përfaqësues në delegacion, e kanë dënuar sulmin. Edhe qeveria dhe ushtria izraelite e kanë dënuar incidentin, duke njoftuar se ka nisur një hetim. /mesazhi