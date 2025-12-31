Kryetari i sapozgjedhur i Nju-Jorkut, Mamdani, do të bëjë betimin mbi Kuran

Zohran Mamdani, kryebashkiaku i parë mysliman i zgjedhur i Nju-Jorkut, do të hyjë në histori duke u betuar mbi Kuran në ceremonitë që do të mbahen ditën e parë të Vitit të Ri, transmeton Anadolu.
Mamdani do të bëjë betimin mbi Kuran në dy ceremoni të veçanta – një private dhe një publike – duke u bërë kështu kryebashkiaku i parë në historinë e Nju-Jorkut që betohet në këtë mënyrë.
Në ceremoninë private, pritet që Mamdani të përdorë dy kopje të ndryshme të Kuranit, ndërsa në ceremoninë publike do të përdoret një kopje e tretë.
Bëhet e ditur se dy kopjet e para të Kuranit, që Mamdani do të përdorë gjatë betimit, i përkasin gjyshit dhe gjyshes së tij, ndërsa e treta është një dorëshkrim i Kuranit nga shekulli XVIII–XIX, që bën pjesë në koleksionin e Bibliotekës Publike të Nju-Jorkut.
Mamdani, 34 vjeç, i cili bëri histori duke fituar zgjedhjet për kryebashkiak të Nju-Jorkut, pas ceremonive do të fillojë zyrtarisht detyrën si kryebashkiaku i parë mysliman i qytetit.