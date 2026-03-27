Kryqi i Kuq paralajmëron: Situata humanitare në Iran po përkeqësohet me shpejtësi

Situata humanitare në Iran po përkeqësohet me shpejtësi, me inflacionin në rritje, ndërprerjet e shërbimeve dhe vështirësitë e përhapura, tha sot Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe (IFRC), transmeton Anadolu.
“Rritja e ndjeshme e inflacionit dhe rritja e vazhdueshme e çmimeve po kufizojnë rëndë aksesin në mallra thelbësore, përfshirë ushqimin dhe ilaçet”, u tha gazetarëve në Gjenevë, Maria Martinez, kryetarja e delegacionit të IFRC për Iranin, duke vënë në dukje se inflacioni është tashmë rreth 70 për qind, me inflacionin e ushqimit që tejkalonte 100 për qind para 28 shkurtit.
Shoqata Iraniane e Gjysmëhënës së Kuqe ka vendosur rreth 100 mijë ndihmës në të 31 provincat, duke aktivizuar 529 degë dhe duke arritur në 197 qytete, vuri në dukje ajo. “Deri më tani kemi më shumë se 3.500 njerëz që janë shpëtuar”, tha Martinez duke shtuar se ekipet po ofrojnë shërbime kërkim-shpëtimi, kujdes urgjent dhe shërbime mjekësore.
Ajo tha se po ofrohet edhe mbështetje psikologjike, me më shumë se 67 mijë thirrje për ndihmë të marra përmes një linje telefonike kombëtare. IFRC ka ndarë 1.5 milion franga zvicerane (1.9 milion dollarë) në fonde emergjente dhe ka nisur një apel prej 40 milionë frangash (50 milionë dollarë) që synon 5 milionë njerëz.
Kreu i delegacionit tha se prioritetet më urgjente janë rritja e ndihmës që shpëton jetë, kujdesi shëndetësor, zgjerimi i mbështetjes për shëndetin mendor, rivendosja e aksesit në nevojat dhe shërbimet themelore, forcimi i shërbimeve të mbrojtjes për më të prekshmit dhe sigurimi i respektit dhe mbrojtjes për ekipet, objektet dhe automjetet humanitare.
“Ne i bëjmë thirrje komunitetit ndërkombëtar të tregojë solidaritet dhe të mbështesë apelin tonë emergjent dhe operacionin në Iran”, tha Martinez.