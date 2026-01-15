Kryqi i Kuq thotë se është vrarë një punonjës i Gjysmëhënës së Kuqe iraniane

Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe (IFRC) tha të enjten se një punonjës i Shoqatës së Gjysmëhënës së Kuqe iraniane u vra dhe pesë të tjerë u plagosën ndërsa ishin në detyrë në Iranin verior, duke kërkuar mbrojtje më të madhe për punonjësit humanitarë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, IFRC-ja tha se ishte “thellësisht e trishtuar” nga vrasja e Amir Ali Latifit, një anëtar i stafit të Shoqatës së Gjysmëhënës së Kuqe iraniane, dhe plagosja e pesë kolegëve të tjerë në provincën Gilan të shtunën.
Federata shprehu ngushëllimet e saj për familjen, të dashurit dhe kolegët e Latifit, dhe tha se qëndron në solidaritet me Shoqatën e Gjysmëhënës së Kuqe iraniane dhe të gjithë punonjësit mjekësorë dhe humanitarë që ofrojnë ndihmë shpëtimtare.
“Punonjësit humanitarë duhet të mbrohen”, shtoi ajo.
Deklarata theksoi se Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe iraniane është një organizatë humanitare dhe pjesë e Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, që vepron në përputhje me Parimet Themelore të Njerëzimit, Neutralitetit, Paanshmërisë dhe Pavarësisë.
“Siguria dhe mbrojtja e personelit humanitar, si dhe respekti për emblemat e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, janë thelbësore për të siguruar ofrimin e vazhdueshëm të ndihmës së paanshme dhe shpëtimtare për njerëzit në nevojë”, tha ajo.
Federata tha se është “thellësisht e shqetësuar” për pasojat e trazirave të vazhdueshme mbi popullin e Iranit dhe po monitoron nga afër zhvillimet në koordinim me Shoqatën e Gjysmëhënës së Kuqe Iraniane.