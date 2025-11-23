Kthimi në Lower Shabelle: Familjet somaleze gjejnë shtëpi të shkatërruara pas largimit të al-Shabab

Familjet somaleze kthehen në Lower Shabelle, por gjejnë shtëpitë e shkatërruara pas tërheqjes së al-Shabab
Familjet në rajonin Lower Shabelle të Somalisë po kthehen në fshatrat që më parë kontrolloheshin nga al-Shabab, vetëm për të gjetur shkatërrim të plotë. Ushtria somaleze, me mbështetjen e Bashkimit Afrikan, ka rimarrë së fundmi këtë territor, që përfshin luginën e lumit Shabelle, një zonë thelbësore bujqësore.
Megjithatë, me infrastrukturën e shkatërruar dhe tokat e djegura, toka nuk mund të shfrytëzohet si dikur, duke kufizuar potencialin e saj si “kavanozi ushqimor” i Somalisë. Komandantët e ushtrisë thonë se luftëtarët e al-Shabab kanë vendosur eksplozivë, kanë përmbytur fshatra dhe kanë përdorur tunele gjatë tërheqjes.
Disa banorë përpiqen të rindërtojnë jetën pas shpërnguljes, ndërsa të tjerë mbeten në kampe, pas ikjes nga dhuna e al-Shabab dhe konfliktet ndër-klanore në zonat e çliruara. Pasiguria për kthimin në fshatra të paqëndrueshëm mbetet një sfidë e madhe.
Pavarësisht ofensivave të vazhdueshme nga forcat somaleze dhe të Bashkimit Afrikan, frika e një ringritjeje të al-Shabab mbetet prezente në këto komunitete. /mesazhi