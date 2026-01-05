Kuba pretendon se 32 luftëtarë të saj u vranë gjatë ndërhyrjes së SHBA-së në Venezuelë

Kuba tha se 32 nga luftëtarët e saj u vranë gjatë operacionit ushtarak amerikan që Washingtoni e përshkroi si një “sulm në shkallë të gjerë”, i cili rezultoi në kapjen e presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro, transmeton Anadolu.
Presidenti kubanez, Miguel Diaz-Canel, njoftoi se 5 dhe 6 janari u shpallën ditë zie kombëtare, duke nderuar luftëtarët të cilët, tha ai, kryen detyrat e tyre me nder dhe demonstruan “rezistencë të ashpër” duke reflektuar frymën e gjatë të solidaritetit ndërkombëtar të Kubës.
Qeveria kubaneze tha se të vrarët po shërbenin në misione zyrtare që përfaqësonin Forcat e Armatosura Revolucionare dhe Ministrinë e Brendshme, të vendosura me kërkesë të autoriteteve venezueliane si pjesë e bashkëpunimit dypalësh.
Venezuela gjithashtu u bëri homazhe luftëtarëve të rënë, me qeverinë në Karakas duke thënë se “nderon 32 luftëtarët kubanë që dhanë jetën e tyre në përmbushjen e detyrës së tyre, në kontekstin e bashkëpunimit dhe misioneve të mbrojtjes”.
Presidenti amerikan, Donald Trump tha më parë se një numër i konsiderueshëm i personelit të sigurisë kubaneze të caktuar për të mbrojtur Maduron u vranë gjatë bastisjes së të shtunës.
Maduro dhe gruaja e tij, Cilia Flores, mbërritën në New York të shtunën vonë dhe aktualisht po mbahen në Qendrën Metropolitan të Paraburgimit në Brooklyn. Autoritetet amerikane thonë se çifti përballet me akuza federale në lidhje me trafikimin e drogës dhe bashkëpunimin e dyshuar me bandat e përcaktuara si organizata terroriste.
Maduro i ka hedhur poshtë akuzat, ndërsa zyrtarët venezuelianë kanë bërë thirrje për lirimin e menjëhershëm të çiftit, duke e përshkruar operacionin si të paligjshëm dhe një shkelje të sovranitetit të Venezuelës.