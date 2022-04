Kufizohen aktivitetet fetare në shtetin indian Uttar Pradesh për shkak të sulmeve ndaj muslimanëve – VIDEO

Në shtetin Uttar Pradesh të Indisë u vendosën kufizime për organizimin e aktiviteteve fetare, transmeton Anadolu Agency (AA).

Sipas lajmit të gazetës “Independent”, kryeministri i shtetit, Yogi Adityanath njoftoi se të gjitha aktivitetet fetare janë mbajtur dhe përdorimi i altoparlantëve është kufizuar për shkak të sulmeve ndaj muslimanëve pas ceremonive fetare hinduse në të gjithë vendin.

Adityanath urdhëroi policinë të rrisë masat e sigurisë përpara festës së Fitër Bajramit dhe festës së pranverës Akshaya Tritiya që festohet nga hindusët.

Në kuadër të kësaj, aktivitetet fetare u detyruan të mbahen në zona të caktuara si dhe u anuluan lejet e personelit të sigurisë deri më 4 maj.

Kryeministria gjithashtu njoftoi në Twitter se aktivitetet fetare tani mund të mbahen me leje dhe do të lejohen vetëm ngjarjet tradicionale.

“Të gjithë kanë lirinë për të adhuruar. Mikrofonët mund të përdoren me kusht të mos del zëri jashtë vendit të ngjarjes. Mos shqetësoni njerëzit e tjerë”, tha Adityanath.

Shtete të ndryshme kanë qenë skena të dhunës pas rritjes së tensioneve midis grupeve hindu dhe muslimanëve gjatë festivaleve hindu në vend.

– Pronat muslimane u shkatërruan me buldozer

Pas përleshjeve midis grupeve hindu dhe muslimanëve, kryeministri i shtetit, Madhya Pradesh Shivraj Singh Chauhan njoftoi se identiteti i rebelëve nuk mund të përcaktohej ndërsa ministri i Brendshëm i Madhya Pradesh fajësoi muslimanët për dhunën.

Autoritetet kishin shkatërruar rreth 50 prona në pronësi të muslimanëve të akuzuar për nxitje të dhunës.

Policia argumentoi se pronat e shkatërruara ishin ndërtuar në mënyrë të paligjshme ndërsa ekspertët ligjorë deklaruan se prishjet ishin të paligjshme.

Deklarata e Amnesty International bëri thirrje për një “hetim gjithëpërfshirës, ​​të paanshëm dhe transparent”, duke deklaruar se prishjet “nënkuptojnë dënim kolektiv” për pakicat.

– Deri tani janë ndaluar 23 persona

Tensionet filluan kur grupet hindu dhe muslimanët hodhën gurë gjatë paradës në lagjen Jahangirpuri të kryeqytetit, gjatë Festivalit Hanuman Jayanti të mbajtur në New Delhi më 16 prill.

Në incidente kanë mbetur të plagosur 10 persona dhe policia ka ndërhyrë në grupe.

Liderët e 14 partive opozitare në Indi, në një deklaratë të përbashkët lidhur me gjuhën e urrejtjes dhe dhunën në festivalet hindu, deklaruan se festivalet janë përdorur qëllimisht për të përçarë shoqërinë.

Duke theksuar se janë të shqetësuar për dhunën e fundit sociale në shtetet anembanë vendit, liderët e opozitës theksuan se janë “jashtëzakonisht të shqetësuar” për gjuhën e urrejtjes dhe veprimet e bëra dhe të mbështetura nga persona në pozita zyrtare.

Dhuna e përhapur midis muslimanëve dhe hindusëve u raportua për herë të fundit në vend në shkurt 2020. Në këto incidente, 53 persona, 51 prej të cilëve civilë, u vranë dhe të paktën 250 persona u plagosën në New Delhi.

Zyrtarët e policisë njoftuan se numri i të arrestuarve për trazira të lidhura me konfliktin dhe krimet e grumbullimit të paligjshëm kishte arritur në 23.

Autoritetet deklaruan se 2 nga 23 persona, disa prej të cilëve kishin precedentë penale, ishin nën moshën 18-vjeç. /aa

I recorded this video exactly an hour after the Supreme Court had stayed the demolitions in #Jahangirpuri.

It didn’t make any difference to municipal authorities that the media was out in full strength.

Instead it seemed like a spectacle being staged for nationwide broadcast. pic.twitter.com/6lW5sBIs0P

— Supriya Sharma (@sharmasupriya) April 20, 2022