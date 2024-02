Kufomat e foshnjave dhe fëmijëve palestinezë janë gjetur të vdekur dhe të dekompozuar në Spitalin e Fëmijëve Al-Nasr

Pamjet e marra në Spitalin e Fëmijëve Al-Nasr në qytetin e Gazës tregojnë kufomat e dekompozuara të foshnjave dhe fëmijëve, si një dëshmi e një krimi të mundshëm të luftës, raporton Anadolu.

Kufomat e dekompozuara të foshnjave dhe fëmijëve në njësinë e kujdesit intensiv të Spitalit të Fëmijëve Al-Nasr në Gaza, i cili u evakuua me force nga ushtria izraelite, u gjetën pasi ushtarët izraelitë u tërhoqën nga zona.

Në sulmet që Izraeli ka kryer ndaj Rripit të Gazës që nga 7 tetori janë vrarë mbi 28.800 palestinezë, përfshirë të paktën 12.300 fëmijë dhe 8.400 gra, si dhe janë plagosur 68.552 të tjerë.

Gaza Genocide: Premature infants were left to die alone in Al-Nasr hospital in Gaza City. The medical staff and refugees at the hospital were forced to evacuate the hospital by israeli armed militiamen, who promised that the infants would be transported to another hospital. The… pic.twitter.com/8sE7fbYdOB

— Mono2015 (@MohmdNoorAli) February 15, 2024