Kukulla të mbështjella në qefinë para Parlamentit Suedez, në nder të fëmijëve të vrarë në Gaza

Aktivistë pro-palestinezë zhvilluan një aktivitet simbolik në Stokholm, para Parlamentit Suedez, për të kujtuar fëmijët e vrarë në Gaza.
Para godinës u vendosën kukulla të mbështjella me qefinë të njollosur me bojë të kuqe, mbi flamurin palestinez – skenë që simbolizonte viktimat fëmijë që kanë humbur jetën nga sulmet izraelite që prej 7 tetorit 2023.
Organizatorët theksuan se protesta synon të denoncojë vazhdimin e tregtisë së armëve nga Suedia me Izraelin, pavarësisht thirrjeve të përsëritura të OKB-së dhe komunitetit ndërkombëtar për t’i ndalur eksportet gjatë luftës. /mesazhi