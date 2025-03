Kur dhe si t’i mësojmë fëmijët të agjërojnë – rekomandimet e mjekut

Me ardhjen e muajit të shenjtë të Ramazanit, prindërit fillojnë t’i mësojnë gradualisht fëmijët e tyre me agjërimin. Megjithatë, lind pyetja: a mund të agjërojnë fëmijët si të rriturit?

Mjeku terapist egjiptian dhe specialisti i urgjencës pediatrike, Dr. Hatim Muhamed Abdelhak, shpjegon se fëmijët nën moshën 7 vjeç nuk janë ende të gatshëm për një agjërim të plotë. Sidoqoftë, prindërit mund t’i mësojnë ata gradualisht duke u lejuar të përmbahen nga ushqimi për disa orë, për shembull, nga mesdita deri në perëndim të diellit.

Fëmijët e moshës 7 deri në 10 vjeç mund të agjërojnë më gjatë, madje edhe një ditë të plotë, nëse organizmi i tyre është i përgatitur për këtë.

Këshilla për përgatitjen e fëmijëve për agjërim

Dr. Abdelhak thekson se fëmijët duhet të kenë një ushqyerje të plotë gjatë syfyrit (vakti para agimit) për të siguruar energji gjatë gjithë ditës. Në dietën e tyre rekomandohet të përfshihen: Proteina, perime dhe fruta,

kos dhe hurma.

Përveç kësaj, është e domosdoshme të konsumojnë shumë ujë midis iftarit (vaktit të mbrëmjes) dhe syfyrit për të shmangur dehidratimin.

Në ditët e para të agjërimit, prindërit duhet të monitorojnë me kujdes gjendjen e fëmijës. Nëse ai ankohet për lodhje, marramendje, dhimbje koke ose shenja të dehidratimit, agjërimi duhet të ndërpritet menjëherë.

Po ashtu, fëmijët me sëmundje kronike duhet të agjërojnë vetëm pas konsultimit me mjekun.

Rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë të Egjiptit për një agjërim të sigurt për fëmijët:

– Që nga mosha 7-vjeçare, fëmijëve t’u shpjegohet rëndësia e agjërimit dhe përfitimet e tij shëndetësore.

– Të krijohet një atmosferë festive me dekorime dhe tradita familjare.

– Të përfshihen fëmijët në namaze të përbashkëta dhe rite tjera fetare.

– Të rritet gradualisht koha e agjërimit dhe të ofrohen ushqimet e tyre të preferuara për iftar dhe syfyr.

– Të shpërblehet fëmija për përpjekjet e tij në agjërim, për shembull me dhurata të vogla.

– Të përfshihen në syfyr produkte të qumështit (djathë, kos) për të ruajtur energjinë.

Zbatimi i këtyre rekomandimeve do t’i ndihmojë fëmijët të përshtaten më lehtë me agjërimin, duke ruajtur shëndetin dhe mirëqenien e tyre.