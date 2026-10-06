Kur dija s’njeh moshë: si nënë Marija nga Peshkopia po mëson Kuranin në moshën 70-vjeçare

Zelli tronditës i një gruaje për Fjalën e Zotit që e ka shndërruar në vajzë të re
Nga Jeni Myftari
Ka njerëz që, pa zhurmë e pa pretendime, të japin një mësim të madh vetëm me mënyrën se si jetojnë. Njerëz që të kujtojnë se vitet mund të thinjin flokët, por nuk janë në gjendje të plakin ëndrrat; se koha mund të lodhë trupin, por nuk mund ta shuajë etjen për dije.
Një prej tyre është Marije Jusufi, 70 vjeçe, nga fshati Pilafe i Peshkopisë.
Në një moshë kur shumëkush mendon se koha e mësimit ka mbetur pas, nënë Marija ka marrë në dorë lapsin dhe fletoren dhe ka nisur një udhëtim të ri: po mëson shkronjat e alfabetit arab, me një dëshirë të vetme e të madhe në zemër — që një ditë të mund ta lexojë vetë Kuranin në gjuhën arabe.
Në fletoren e saj, shkronjat renditen të pastra, të bukura dhe të qarta. Dora mund të mbajë peshën e shtatëdhjetë viteve jetë, por mbi letër ajo lëviz me durimin e një nxënëseje që sapo ka zbuluar kënaqësinë e dijes. Marija arrin t’i dallojë shkronjat me lehtësi dhe ka nisur dalëngadalë edhe t’i lexojë.
Çdo shkronjë e re për të nuk është thjesht një shenjë mbi letër. Është një hap drejt një ëndrre.
Një jetë e shkruar me sakrificë
Pas buzëqeshjes së saj të qetë qëndron një histori e gjatë jete.
Marija është lindur dhe rritur në vitet e komunizmit. Rinia e saj nuk kaloi mes rehatisë dhe mundësive të shumta. Ajo punoi në kooperativë, në një kohë kur jeta në fshat kërkonte mund, qëndrueshmëri dhe sakrificë.
Por prova më e madhe do të vinte më vonë.
Bashkëshorti iu nda nga jeta herët dhe Marija mbeti përballë përgjegjësisë së madhe për të rritur gjashtë fëmijë jetimë- pesë vajza dhe një djalë. Gjashtë fëmijë që kishin nevojë për bukë, për edukim, për përkujdesje dhe, mbi të gjitha, për një nënë që të bëhej njëkohësisht forcë, mbështetje dhe strehë.
Dhe ajo u bë.
Kur jeta i vuri përpara vështirësi, ajo nuk u dorëzua. Kur lodhja i rëndonte mbi supe, mendonte për fëmijët. Kur mundësitë ishin të pakta, ajo shumëfishonte përpjekjen. Ndoshta askush nuk i ka numëruar ditët e saj të lodhshme, netët e shqetësimit apo sakrificat që vetëm një nënë i njeh. Por frytet e atij mundi janë sot përpara syve të saj.
Fëmijët janë rritur, kanë krijuar familjet e tyre, ndërsa shtëpia e nënë Marijes tashmë mbushet edhe me zërat e nipërve e mbesave. Pas shumë vitesh në të cilat ajo kujdesej për të tjerët, sot zemra e saj gëzohet duke parë familjen që është rritur rreth saj si një pemë me shumë degë.
Kur fëmijët bëhen mësues të nënës
Historia e saj ka edhe një kthesë të bukur.
Nënë Marija tregon se, ndonëse kishte lindur në një familje myslimane, për shkak të rrethanave të kohës nuk kishte pasur mundësi ta mësonte dhe praktikonte Islamin siç do të dëshironte.
Më vonë, ishin pikërisht fëmijët e saj ata që e ndihmuan të afrohej më shumë me praktikën Islame. Fëmijët që dikur ajo i kishte marrë për dore për t’u mësuar hapat e parë të jetës, me kalimin e viteve do ta merrnin ata nënën për dore për t’i mësuar hapat e saj në praktikimin e fesë.
Ata e mësuan të falej. Dhe prej rreth 25 vitesh, namazi është bërë pjesë e pandarë e jetës së saj.
Teksa flet për familjen, ajo tregon me dhembshuri edhe për vështirësitë që, sipas saj, hasin vajza dhe mbesa e saj që jetojnë në Francë në praktikimin e disa rregullave fetare dhe në mbajtjen e mbulesës, veçanërisht në mjediset shkollore.
Por edhe këto shqetësime, si shumë sprova të tjera të jetës, nënë Marija i sheh përmes durimit dhe besimit.
Ëndrra që lindi duke parë të tjerët të mësonin
Dëshira për ta lexuar Kuranin në arabisht nuk lindi rastësisht. Frymëzimin e parë, tregon ajo, e mori nga vajza e saj e madhe dhe një shoqe e së bijës. Kur i pa ato duke mësuar të shkruanin e të lexonin shkronjat arabe, me synimin për të lexuar Kuranin, brenda saj u ndez një mendim i thjeshtë:
Pse të mos e mësoj edhe unë?
Ndonjëherë ndryshimet më të bukura të jetës nisin pikërisht me një pyetje kaq të vogël.
Sot ajo mëson nën kujdesin e mësuese Dëshire Tafës. Dhe nuk mjaftohet vetëm me orën e mësimit.
“E kam me shumë dëshirë mësimin e Kuranit. Kur kthehem në shtëpi pas mësimit, marr bllokun e shënimeve dhe lexoj vetë. I kushtoj shumë kohë dhe shumë vullnet kësaj pune”, tregon ajo.
Në ato çaste, shtëpia e saj shndërrohet përsëri në një klasë. Nuk ka zile shkolle. Nuk ka banka. Nuk ka detyra që dikush ia kërkon me detyrim.
Ka vetëm një grua 70-vjeçare, një fletore, disa shkronja dhe një vullnet që nuk pranon të plaket.
“Më duket sikur nuk arrij aq sa kërkoj nga vetja”
Kur e pyet nëse mosha e pengon për të mësuar, përgjigjja e saj të befason.
Nuk ankohet për vitet. Nuk thotë se është tepër vonë. Përkundrazi, shqetësimi i saj është se mbase nuk arrin të japi aq sa kërkon nga vetja.
“Më pengon vetëm fakti se ndonjëherë më duket sikur nuk po arrij aq sa kërkoj nga vetja, sepse pres shumë. Por pikërisht kjo më jep edhe më shumë vullnet për të lexuar dhe për t’u falur rregullisht.”
Në këto fjalë qëndron ndoshta sekreti i njerëzve që vazhdojnë të ecin: ata nuk e përdorin vështirësinë si arsye për t’u ndalur, por si arsye për t’u përpjekur edhe më shumë. Aty ku dikush tjetër mund të shihte kufizimin e moshës, Marija sheh një arsye më shumë për të mos humbur kohë.
Një “konkurrencë” që sjell buzëqeshje
Por nënë Marija nuk është vetëm në këtë udhëtim.
Pranë saj mëson edhe Razije Jusufi, nusja e nipit të bashkëshortit. Dhe këtu rrëfimi merr një ngjyrë tjetër.
“Edhe pse Razija është e re, prania e saj më nxit të mësoj më shumë. E shoh si konkurrente”, thotë Marija duke qeshur. Teksa shqipton fjalën “konkurrente”, ajo skuqet dhe përkëdhel lehtë Razijen që i qëndron pranë. Është një konkurrencë e bukur. Një garë ku askush nuk humbet dhe ku fitues është vetëm vullneti për të mësuar.
Edhe për mësuese Dëshiren, Marija ka fjalë plot mirënjohje.
“Më pëlqen shumë mësuese Dëshira, sepse na jep kurajo. Na e heq ndrojtjen si me dorë. Fjala e saj e ngrohtë na bën të ndihemi mirë.”
Ndonjëherë një mësues nuk të mëson vetëm shkronjat. Të mëson të besosh se mundesh.
Dhe kjo është një dije më vete.
Dija nuk pyet sa vjeç je
Historia e nënë Marijes nuk është vetëm historia e një gruaje 70-vjeçare që po mëson shkronjat për leximin e Kuranit. Është historia e një nëne që provoi peshën e sakrificës, rriti gjashtë fëmijë mes vështirësive, pa fëmijët të krijonin familjet e tyre dhe, pasi për vite me radhë u përpoq t’u hapte atyre rrugë në jetë, vendosi të hapte edhe për veten një derë të re.
Derën e dijes.
Mesazhi i saj për brezat është i thjeshtë, por i fuqishëm:
Asnjëherë nuk është vonë për të mësuar. Dija nuk njeh moshë.
Një mesazh që mishëron bukur frymën e porosisë profetike për kërkimin e dijes. Profeti Muhamed s.a.a.s. ka thënë: – “Kush ndjek një rrugë për të kërkuar dije, Allahu ia lehtëson atij një rrugë drejt Xhenetit.”
Historia e nënë Marijes është një dëshmi e gjallë se rruga drejt dijes mund të nisë në çdo moshë. Dhe nënë Marija nuk e thotë këtë vetëm me fjalë.
Ajo e dëshmon çdo ditë.
E dëshmon sa herë hap fletoren.
Sa herë përpiqet të shqiptojë një shkronjë të re.
Sa herë gabon dhe e provon përsëri.
Sa herë që, në vend që të thotë “jam tepër e moshuar”, thotë:
“Dua të mësoj.”
Mesazhin e saj ajo mund ta përmbledhë kështu:
“Nëse unë mund të mësoj shkronjat e një gjuhe të huaj dhe të vështirë në këtë moshë, me dëshirën që të mund ta lexoj Kuranin në gjuhën në të cilën është zbritur, atëherë besoj se të gjithë brezat mund të mësojnë. Mos u ndalni përpara vështirësive. Dija nuk njeh as moshë, as kufij. E rëndësishme është të kesh një qëllim të mirë dhe të pastër. Kur njeriu përpiqet sinqerisht për një vepër të mirë dhe për kënaqësinë e Krijuesit, vështirësitë kapërcehen dhe dyert hapen.”
Dhe ndoshta ky është mësimi më i bukur që nënë Marija na jep.
Në jetë ka dy lloje moshe: atë që shkruhet në dokumente dhe atë që jeton brenda shpirtit.
E para numëron vitet.
E dyta numëron ëndrrat që ende kemi guxim t’i ndjekim.
Në fletoren e nënë Marijes, çdo shkronjë e sapomësuar duket e vogël. Por pas saj qëndron një e vërtetë shumë e madhe:
Njeriu plaket vetëm atëherë kur pushon së kërkuari, së ëndërruari dhe së mësuari.
Nënë Marija është 70 vjeçe.
Por përpara dijes, ajo është përsëri një nxënëse në ditën e parë të shkollës.
Me lapsin në dorë.
Me besimin në zemër.
Dhe me një botë të tërë që ende pret të lexohet. /tesheshi.com/