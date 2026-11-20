Ndryshimet në jashtëqitje, fryrja e barkut dhe rënia në peshë mund të lidhen me mungesën e enzimave pankreatike. Një analizë e thjeshtë ndihmon në zbulimin e problemit
Kur pankreasi nuk dërgon mjaftueshëm enzima në zorrën e hollë, organizmi e ka më të vështirë të zbërthejë ushqimin dhe të përthithë lëndët ushqyese. Jashtëqitja e yndyrshme, që shpëlahet me vështirësi, si dhe humbja e peshës pa ndryshuar mënyrën e ushqyerjes, mund të jenë tregues të këtij çrregullimi.
Funksioni i pankreasit mund të vlerësohet përmes një analize të jashtëqitjes.
Pankreasi merr pjesë në tretje dhe rregullon sheqerin në gjak
Pankreasi prodhon enzima që kalojnë përmes kanalit pankreatik në zorrën e hollë, ku ndihmojnë në zbërthimin e yndyrave, proteinave dhe karbohidrateve. Ai prodhon gjithashtu insulinë, hormonin që ndihmon në rregullimin e glukozës në gjak.
Kur në zorrën e hollë nuk arrijnë mjaftueshëm enzima tretëse, zhvillohet insuficienca ekzokrine e pankreasit.
Mungesa e enzimave vështirëson veçanërisht tretjen e yndyrave, një pjesë e të cilave eliminohet përmes jashtëqitjes.
Nëse gjendja vazhdon, organizmi përfiton më pak energji nga ushqimi dhe mund të ketë vështirësi në përthithjen e vitaminave A, D, E dhe K, të cilat treten në yndyra.
Jashtëqitja e yndyrshme dhe rënia në peshë
Jashtëqitja mund të jetë e yndyrshme, me erë të pakëndshme dhe të shpëlahet me vështirësi. Mund të shfaqen gjithashtu diarre, fryrje, gazra të tepërta, ngërçe dhe dhimbje barku.
Një tjetër tregues është humbja e pavullnetshme e peshës trupore, edhe kur personi vazhdon të ushqehet si zakonisht.
Megjithatë, simptoma të ngjashme shfaqen edhe në sëmundje të tjera të sistemit tretës. Prandaj, mjeku vlerëson kohëzgjatjen e shqetësimeve, ndryshimet në peshë dhe historinë e sëmundjeve pankreatike.
Inflamacioni kronik dhe ndërhyrjet kirurgjike
Pankreatiti kronik mund ta dëmtojë gradualisht indin që prodhon enzimat tretëse. Mungesa e tyre mund të shfaqet edhe pas pankreatitit akut.
Insuficienca ekzokrine mund të zhvillohet pas operacioneve të pankreasit ose te personat me fibrozë cistike.
Edhe tumoret pankreatike mund të pengojnë kalimin e enzimave në zorrën e hollë, veçanërisht kur bllokojnë kanalin pankreatik.
Dhimbja e fortë ose në përkeqësim në pjesën e sipërme të barkut, sidomos kur përhapet drejt shpinës dhe shoqërohet me të vjella, temperaturë apo zverdhje të lëkurës dhe të bardhës së syve, kërkon vlerësim urgjent mjekësor, transmeton Telegrafi.
foto: chormail
Analiza e jashtëqitjes zbulon funksionin e pankreasit
Kur dyshohet insuficienca ekzokrine, zakonisht rekomandohet matja e elastazës fekale, një enzimë pankreatike që përcaktohet në jashtëqitje.
Për analizën preferohet mostër e formuar ose gjysmë e formuar e jashtëqitjes.
Vlerat interpretohen kështu:
Nën 100 µg/g: tregojnë fort për insuficiencë ekzokrine të pankreasit.
100–200 µg/g: konsiderohen vlera kufitare.
Mbi 200 µg/g: përgjithësisht konsiderohen normale.
Rezultati interpretohet së bashku me simptomat dhe historinë mjekësore.
Sipas nevojës, mjeku mund të rekomandojë tomografi të kompjuterizuar, rezonancë magnetike ose ultrazë endoskopik. Këto ekzaminime tregojnë ndryshimet strukturore të pankreasit, ndërsa elastaza vlerëson funksionin e tij ekzokrin.
Zëvendësimi i enzimave përmirëson tretjen
Kur konfirmohet mungesa e enzimave, mjeku përshkruan terapi zëvendësuese me enzima pankreatike, duke përshtatur dozën sipas ushqimit dhe përgjigjes ndaj trajtimit.
Një studim i randomizuar, i publikuar në The American Journal of Gastroenterology, përfshiu 54 të rritur me insuficiencë pankreatike pas pankreatitit kronik ose ndërhyrjeve kirurgjike.
Gjatë shtatë ditëve, pjesëmarrësit që morën pankrelipazë treguan përmirësim më të madh të përthithjes së yndyrave krahasuar me grupin që mori placebo.
Gjatë kontrolleve, mjeku ndjek ndryshimet e jashtëqitjes, shqetësimet tretëse dhe peshën trupore. Sipas nevojës, kontrollohen vitaminat e tretshme në yndyra dhe rekomandohet plotësimi i tyre.
Nëse simptomat vazhdojnë, rishikohet mënyra e marrjes së enzimave dhe mundësia e sëmundjeve të tjera shoqëruese.