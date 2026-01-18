Kurdët sirianë mirëpresin dekretin që njeh të drejtat dhe identitetin e tyre kulturor

Kurdët në Siri kanë reaguar me kujdes, por edhe me shpresë, ndaj një dekreti të ri që njeh zyrtarisht të drejtat dhe identitetin e tyre kulturor. Dekreti përfshin njohjen e gjuhës kurde dhe shpalljen e festës së Nevruzit si festë zyrtare.
Për shumë anëtarë të komunitetit kurd, ky hap përfaqëson një ndryshim të rëndësishëm pas dekadash mohimi dhe kufizimesh kulturore. Njohja e gjuhës dhe e traditave shihet si një hap drejt barazisë dhe përfshirjes më të madhe në jetën shoqërore dhe politike të vendit.
Megjithatë, reagimet mbeten të përmbajtura. Disa kurdë shprehen se do të presin zbatimin konkret të dekretit përpara se ta konsiderojnë atë një përparim të plotë. Ata theksojnë se njohja në letër duhet të shoqërohet me politika reale në arsim, administratë dhe jetën publike.
Siç raporton gazetari i Aljazeera-s Ayman Oghanna nga Damasku, shumë kurdë shpresojnë se ky vendim do të hapë rrugën për respektim më të madh të të drejtave të pakicave në Siri dhe për një shoqëri më gjithëpërfshirëse, por njëkohësisht mbeten vigjilentë ndaj zhvillimeve të ardhshme. /mesazhi