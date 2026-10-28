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Kurti: 25 vjet pas humbjes së Millosheviqit dhe Sheshelit, humbën edhe pasardhësit e tyre politikë, Vuçiqi dhe Daçiqi

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka folur për zgjedhjet në Serbi që u mbajtën të delen e kaluar, duke thënë se pati rezultate historike.

Për humbjen e zgjedhjeve nga koalicioni i Aleksander Vuçiqit dhe moskalimin e pragun të listës së Ivica Daçiqit, ka thënë pasardhësit politik të Millosheviqit humbën.

“Lista Studentore doli e para, koalicioni i Vuçiqit e humbi shumicën parlamentare, ndërsa Lista e Daçiqit mbeti jashtë Kuvendit. Një çerekshekulli pas humbjes se Millosheviqit, në fillim të shekullit 21 edhe pasardhësit e tij politik, Vuçiqi e Daçiqi humbën”, ka thënë Kurti në mbledhjen e Qeverisë.

Ndërsa, e ka vlerësuar historike rezultatin e “Koalicionit Shqiptar” që ka arritur të sigurojë dy ulëse në Kuvendin e Serbisë.

Kurti tha se ky rezultat u arrit falë bashkimit

“Bashkimi i të gjitha forcave në një, për çka e falënderoj secilin subjekt politik. Bashkimi duhet të vazhdojë me mbrojtjen me të fuqishme të drejtave, ndaljen e diskriminimit dhe për një jetë më të mirë”, tha ai.

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